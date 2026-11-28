لندن-سانا

تلقى مانشستر يونايتد خسارة قاسية أمام ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض برينتفورد أفضليته منذ الشوط الأول، بعدما نجح مهاجمه كالوم ويلسون في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 19 و32، لينهي فريقه النصف الأول متقدماً بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عزز كريستوفر آيير تقدم برينتفورد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82، قبل أن يختتم كيفن شادي الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1).

وبهذا الفوز، رفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية توالياً بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام ليفربول بالنتيجة ذاتها (4-0).

وفي مباراة أخرى، حقق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 40، وشون لونغستاف في الدقيقتين 45 و66.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد كوفنتري سيتي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.