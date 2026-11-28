القدس المحتلة-سانا

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت المجتمع الدولي إلى تحويل التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه وإنهاء احتلاله، مؤكدةً أن هذه الجرائم بحق الفلسطينيين لن تسقط بالتقادم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان على منصة إكس بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غداً الأحد: إن هذه المناسبة تأتي في ظل محاولات متواصلة لتصفية قضيته الوطنية والانتقاص من حقوقه المشروعة، وتترافق مع استمرار المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومع دخول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة عامها الرابع، واستمرار جرائمها وانتهاكاتها واسعة النطاق في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المناسبة تشكل محطة مهمة لتجديد التأكيد على أهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مشددة على أن هذا التضامن يجب ألا يظل محصوراً في بيانات التعاطف والإدانة، وأن يترجم إلى خطوات عملية من شأنها الضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف جرائمها وانتهاكاتها.

وأكدت الوزارة أن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية، لن تسقط بالتقادم أو بالتجاهل، مشددة على أن تحقيق العدالة يقتضي ضمان المساءلة والمحاسبة الكاملة لجميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان حقهم في جبر الضرر والتعويض.

يُشار إلى أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة أممية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 لإحيائها سنوياً في 29 تشرين الثاني، ويهدف إلى حشد الدعم لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين.