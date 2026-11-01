إدلب تحتفي بإطلاق مهرجان الزيتون الأول بمشاركة خمس محافظات

إدلب-سانا
انطلقت اليوم الأحد فعاليات مهرجان الزيتون الأول في المركز الثقافي بمدينة إدلب، برعاية وزارة الزراعة ومحافظة إدلب، وبمشاركة منظمة أكساد وشركة اكتفاء ومديرية الثقافة، احتفاءً بموسم الزيتون ومكانته الزراعية والاقتصادية في المحافظة.
ويستمر المهرجان حتى الثالث من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خمس محافظات، هي إدلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس، من خلال 52 جناحاً تضم مديريات الزراعة ومكتب الزيتون في سوريا ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب شركات خاصة وتعاونيات.
وتتنوع منتجات المهرجان بين زيت الزيتون بمختلف أنواعه، والمنتجات الريفية كالألبان والفواكه الاستوائية والحلاوة الحمصية، إضافة إلى المنتجات المشتقة من الزيتون، مثل البيرين وصابون الغار.
ارتباط الزيتون بتراث محافظة إدلب
وأوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح لـ سانا، أن المهرجان يجسد ارتباط الزيتون بتراث المحافظة، والذي تعود زراعته فيها إلى مئات السنين، مشيراً إلى أن دورته الحالية تُقام للمرة الأولى بهذا الحجم، بمشاركة 52 جناحاً تعرض أصناف الزيتون ومنتجات الأشجار المثمرة، بعدما اقتصر معرض العام الماضي على زيت الزيتون.
وبيّن عبد الرحمن أن المحافظة فقدت نحو مليون و500 ألف شجرة زيتون خلال 14 عاماً من الحرب، نتيجة القطع الممنهج، لافتاً إلى استمرار جهود إحياء زراعة الزيتون، من خلال توزيع الغراس على المزارعين، وإطلاق حملة تشجير واسعة في الأرياف خلال العام الجاري.
تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية
وأوضح مدير زراعة إدلب المهندس مصطفى موحد، أن المهرجان يهدف إلى إبراز أهمية شجرة الزيتون وإحياء زراعتها، وتسليط الضوء على سبل تسويق زيت الزيتون وتحسين جودته وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى تنوع المعروضات التي تشمل التين المجفف والعسل والغراس ومنتجات الألبان والأجبان.
وأشاد زوار المهرجان بتنوع الأجنحة والمنتجات الزراعية، معتبرين أنه يبرز مكانة إدلب كإحدى أبرز مناطق زراعة الزيتون، ويتيح التعرف على أصناف ومنتجات متنوعة تعكس خبرة المزارعين وتعدد مصادر دخلهم.
من جهته، أشار المهندس عبد الحي السرميني، مسؤول التسويق في جمعية حماية وتنمية أغنام العواس، إلى الإقبال الجيد على المهرجان في يومه الأول، موضحاً أن الجمعية تشارك بمنتجات الألبان والأجبان والجلود الطبيعية، بما فيها الملابس المصنوعة من جلود أغنام العواس.
ويأتي المهرجان في إطار جهود وزارة الزراعة لإحياء قطاع الزيتون الذي يعد ركيزة الاقتصاد الزراعي في إدلب، والتي تشتهر بآلاف الهكتارات من الأشجار المعمرة، حيث تسعى الجهات المعنية لدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم وتشجيع حملات التشجير لإعادة المحافظة إلى مكانتها كإحدى أهم مناطق زراعة وإنتاج الزيتون في سوريا.