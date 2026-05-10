إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مسلخ الزبلطاني ليغطي احتياجات دمشق

دمشق-سانا

بدأت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مسلخ دمشق الفني بمنطقة الزبلطاني، وذلك بهدف تحويله إلى مسلخ حديث يلبي احتياجات مدينة دمشق، ويعزز معايير السلامة الغذائية والصحة العامة.

وأوضح رئيس دائرة المسالخ خالد الحسين لـ سانا، أن أعمال المرحلة الثانية من إعادة التأهيل تتضمن إصلاح البنية التحتية، وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وتزويد المسالخ بالتجهيزات الفنية الحديثة، التي تضمن شروط الذبح السليم، والفحص الصحي للحيوانات قبل الذبح وبعده، مع تطبيق إجراءات دقيقة للتنظيف والتعقيم، والتخلص من النفايات الحيوانية بطريقة صحية وآمنة.

وأشار الحسين إلى أن أعمال التأهيل تشمل صيانة صالات الذبح والأعمال الكهربائية، إضافة إلى مختلف المرافق والخدمات المرتبطة بآلية العمل داخل المسلخ، بدءاً من دخول المواشي وحتى خروجها، بما ينعكس إيجاباً على جودة اللحوم وسلامتها، مؤكداً أن من المتوقع الانتهاء من أعمال التأهيل خلال أسبوعين.

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، أعلنت بداية العام الماضي إطلاق خطة لإعادة تأهيل المسالخ في المحافظات، والتي تتضمن 83 مسلخاً، بما يتوافق مع تلبية حاجة السوق المحلية، وتأهيل عدد منها، بما يتوافق مع المعايير العالمية.