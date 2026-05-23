صدور اللوائح التنفيذية للزيادات النوعية للرواتب والأجور في التعليم العالي ‏والتربية والصحة

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية ‏والتعليم اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم (68) لعام 2026، الخاص بالزيادات ‏النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي ‏والتربية والتعليم والصحة في سوريا.‏

قطاع التعليم العالي

وأوضحت وزارتا المالية والتعليم العالي في بيان مشترك أن الزيادة تأتي في ‏إطار دعم الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ‏وتعزيز استقرارها الوظيفي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ‏والبحثية، ويرفد الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية ببيئة عمل أكثر قدرة ‏على الاستمرار والتطور.‏

وبينت الوزارتان أن الاستفادة من الزيادة النوعية تُحدّد وفق ‏اللوائح الرسمية ‏المعتمدة، وبحسب ‏المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، ‏ولا تُبنى على ‏اسم الجهة وحدها.‏

وأشارت الوزارتان إلى أن التكامل بين السياسة المالية والسياسة ‏التعليمية هو ‏الطريق العملي لتحويل القرارات إلى أثر ملموس، ينعكس على ‏المؤسسة ‏الجامعية وعلى جودة خدماتها.‏

ولفتت الوزارتان إلى أن الاستثمار في الكادر البشري يشكل ركناً ‏أساسياً في ‏النهوض بقطاع التعليم العالي، وأن تحسين الظروف المعيشية ‏للعاملين في ‏هذا القطاع خطوة ضرورية لبناء منظومة تعليمية وبحثية أكثر ‏قدرة على ‏خدمة المجتمع، ودعم الجامعة والطالب والبحث العلمي.‏

ووفق الجداول الملحقة ببيان الوزارتين، جاءت المستويات المالية الجديدة ‏لعدد من ‏المسميات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على ‏النحو ‏الآتي:‏

رئيس الجامعة ومدير عام الهيئة العامة: إجمالي الراتب 218,550 ليرة ‌‏سورية جديدة (راتب مقطوع 134,380 ليرة، إضافة إلى 84,170 ليرة ‌‏تعويضات).‏

نواب رؤساء الجامعات، ومديرو المعاهد العليا، وأمناء المجالس: إجمالي ‌‏الراتب 173,630 ليرة.‏

عمداء الكليات وأمناء الجامعات: إجمالي الراتب 139,780 ليرة.‏

الأساتذة الجامعيون: إجمالي الراتب 134,530 ليرة.‏

نواب العمداء ووكلاء المعاهد: إجمالي الراتب 128,930 ليرة.‏

‏قطاع التربية ‏

وفي بيان مماثل أكدت وزارتا المالية والتربية والتعليم أن هذه الزيادة تأتي ‏تقديراً لدور الكوادر التربوية في بناء الإنسان، ودعماً لاستقرارها الوظيفي ‏والمعيشي، بما يعزز قدرة المدرسة السورية على أداء رسالتها التعليمية ‏والتربوية في مختلف المحافظات.‏

وبينت الوزارتان أن العاملين في وزارة التربية والتعليم ضمن المناطق ‏النائية وشبه النائية يستفيدون من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في ‏التعليمات التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية، و10 بالمئة للمناطق ‏شبه النائية، وفق التحديد الرسمي لهذه المناطق بقرار من الأمانة العامة ‏لرئاسة الجمهورية.‏

وبينت الجداول الرسمية المرفقة ببيان الوزارتين تفاصيل الرواتب الإجمالية ‌‏(الراتب المقطوع + التعويضات) لعدد من الفئات في وزارة التربية والتعليم، ‏ومن أبرزها:‏

مدير التربية والتعليم المساعد: إجمالي الراتب 52,000 ليرة.‏

رئيس دائرة أو قسم (مركزي): إجمالي الراتب 51,350 ليرة.‏

موجه أول: إجمالي الراتب 46,800 ليرة.‏

مشرف مجمع ورئيس دائرة (فرعي): إجمالي الراتب 42,250 ليرة.‏

معلم صف ومدرس (فئة أولى): إجمالي الراتب 36,400 ليرة.‏

الوظائف التعليمية المساعدة، مثل المرشد والمخبري وأمين المكتبة: إجمالي ‏الراتب 32,500 ليرة.‏

قطاع الصحة

في السياق، أشارت وزارتا المالية والصحة في بيان مماثل، إلى أن هذه الزيادة ‏تأتي دعماً للكوادر الصحية وتعزيزاً لاستقرارها المهني والمعيشي وتعزيز ‏استقطاب الخبرات الصحية للعمل في قطاع الخدمات الصحية الحكومية، بما ‏ينعكس على جودة هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك انطلاقاً من ‏أن الاستثمار في الكادر الصحي هو مدخل أساسي لتطوير الرعاية الصحية ‏الشاملة وصون الأمان الصحي للمجتمع.‏

ولفتت الوزارتان إلى أن هذه الخطوة جزء من رسالة الدولة السورية الجديدة ‏لتحسين سبل العيش ومستويات المعيشة، ضمن مسار تطوير قطاع الخدمات ‏والرعاية الصحية، بما يسهم كذلك في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها ‏الوزارتان معاً في نهاية العام الماضي، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة ‏في عام 2030.‏

وبينت الوزارتان أن العاملين في وزارة الصحة ضمن المناطق النائية وشبه ‏النائية يستفيدون من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في التعليمات ‏التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية، و10 بالمئة للمناطق شبه النائية، ‏وفق التحديد الرسمي لهذه المناطق بقرار من الأمانة العامة لرئاسة ‏الجمهورية.‏

أوضحت اللوائح التنفيذية تفاصيل الزيادة النوعية في قطاع الصحة وفق ‏الآتي:‏

مدير مديرية صحة: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 104,000 ‏ليرة، بإجمالي 143,000 ليرة.‏

معاون مدير صحة: راتب مقطوع 19,500 ليرة، وتعويضات 91,000 ‏ليرة، بإجمالي 110,500 ليرة.‏

مدير عام: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 104,000 ليرة، ‏بإجمالي 143,000 ليرة.‏

مدير مديرية مركزية: راتب مقطوع 29,500 ليرة، وتعويضات 104,000 ‏ليرة، بإجمالي 133,500 ليرة.‏

مدير مشفى: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 78,000 ليرة، ‏بإجمالي 117,000 ليرة.‏

مدير مركز صحي: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 61,100 ‏ليرة، بإجمالي 100,100 ليرة.‏

وكانت وزارة المالية أصدرت أول أمس الخميس التعليمات التنفيذية المتعلقة ‌‏‌‏بالمرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026، ‏بشأن ‏الزيادات النوعية للرواتب ‏والأجور للعاملين في عدد من ‏الجهات ‏العامة‌‏.‏