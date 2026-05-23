صدور اللوائح التنفيذية للزيادات النوعية للرواتب والأجور في التعليم العالي ‏والتربية والصحة

دمشق-سانا
أصدرت وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم (68) لعام 2026، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والصحة في سوريا.
قطاع التعليم العالي
وأوضحت وزارتا المالية والتعليم العالي في بيان مشترك أن الزيادة تأتي في إطار دعم الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز استقرارها الوظيفي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويرفد الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية ببيئة عمل أكثر قدرة على الاستمرار والتطور.
وبينت الوزارتان أن الاستفادة من الزيادة النوعية تُحدّد وفق اللوائح الرسمية المعتمدة، وبحسب المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، ولا تُبنى على اسم الجهة وحدها.
وأشارت الوزارتان إلى أن التكامل بين السياسة المالية والسياسة التعليمية هو الطريق العملي لتحويل القرارات إلى أثر ملموس، ينعكس على المؤسسة الجامعية وعلى جودة خدماتها.
ولفتت الوزارتان إلى أن الاستثمار في الكادر البشري يشكل ركناً أساسياً في النهوض بقطاع التعليم العالي، وأن تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع خطوة ضرورية لبناء منظومة تعليمية وبحثية أكثر قدرة على خدمة المجتمع، ودعم الجامعة والطالب والبحث العلمي.
ووفق الجداول الملحقة ببيان الوزارتين، جاءت المستويات المالية الجديدة لعدد من المسميات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على النحو الآتي:
رئيس الجامعة ومدير عام الهيئة العامة: إجمالي الراتب 218,550 ليرة سورية جديدة (راتب مقطوع 134,380 ليرة، إضافة إلى 84,170 ليرة تعويضات).
نواب رؤساء الجامعات، ومديرو المعاهد العليا، وأمناء المجالس: إجمالي الراتب 173,630 ليرة.
عمداء الكليات وأمناء الجامعات: إجمالي الراتب 139,780 ليرة.
الأساتذة الجامعيون: إجمالي الراتب 134,530 ليرة.
نواب العمداء ووكلاء المعاهد: إجمالي الراتب 128,930 ليرة.
قطاع التربية
وفي بيان مماثل أكدت وزارتا المالية والتربية والتعليم أن هذه الزيادة تأتي تقديراً لدور الكوادر التربوية في بناء الإنسان، ودعماً لاستقرارها الوظيفي والمعيشي، بما يعزز قدرة المدرسة السورية على أداء رسالتها التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات.
وبينت الوزارتان أن العاملين في وزارة التربية والتعليم ضمن المناطق النائية وشبه النائية يستفيدون من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية، و10 بالمئة للمناطق شبه النائية، وفق التحديد الرسمي لهذه المناطق بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وبينت الجداول الرسمية المرفقة ببيان الوزارتين تفاصيل الرواتب الإجمالية (الراتب المقطوع + التعويضات) لعدد من الفئات في وزارة التربية والتعليم، ومن أبرزها:
مدير التربية والتعليم المساعد: إجمالي الراتب 52,000 ليرة.
رئيس دائرة أو قسم (مركزي): إجمالي الراتب 51,350 ليرة.
موجه أول: إجمالي الراتب 46,800 ليرة.
مشرف مجمع ورئيس دائرة (فرعي): إجمالي الراتب 42,250 ليرة.
معلم صف ومدرس (فئة أولى): إجمالي الراتب 36,400 ليرة.
الوظائف التعليمية المساعدة، مثل المرشد والمخبري وأمين المكتبة: إجمالي الراتب 32,500 ليرة.
قطاع الصحة
في السياق، أشارت وزارتا المالية والصحة في بيان مماثل، إلى أن هذه الزيادة تأتي دعماً للكوادر الصحية وتعزيزاً لاستقرارها المهني والمعيشي وتعزيز استقطاب الخبرات الصحية للعمل في قطاع الخدمات الصحية الحكومية، بما ينعكس على جودة هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك انطلاقاً من أن الاستثمار في الكادر الصحي هو مدخل أساسي لتطوير الرعاية الصحية الشاملة وصون الأمان الصحي للمجتمع.
ولفتت الوزارتان إلى أن هذه الخطوة جزء من رسالة الدولة السورية الجديدة لتحسين سبل العيش ومستويات المعيشة، ضمن مسار تطوير قطاع الخدمات والرعاية الصحية، بما يسهم كذلك في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها الوزارتان معاً في نهاية العام الماضي، للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة في عام 2030.
وبينت الوزارتان أن العاملين في وزارة الصحة ضمن المناطق النائية وشبه النائية يستفيدون من التعويضات الإضافية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية، و10 بالمئة للمناطق شبه النائية، وفق التحديد الرسمي لهذه المناطق بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
أوضحت اللوائح التنفيذية تفاصيل الزيادة النوعية في قطاع الصحة وفق الآتي:
مدير مديرية صحة: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 104,000 ليرة، بإجمالي 143,000 ليرة.
معاون مدير صحة: راتب مقطوع 19,500 ليرة، وتعويضات 91,000 ليرة، بإجمالي 110,500 ليرة.
مدير عام: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 104,000 ليرة، بإجمالي 143,000 ليرة.
مدير مديرية مركزية: راتب مقطوع 29,500 ليرة، وتعويضات 104,000 ليرة، بإجمالي 133,500 ليرة.
مدير مشفى: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 78,000 ليرة، بإجمالي 117,000 ليرة.
مدير مركز صحي: راتب مقطوع 39,000 ليرة، وتعويضات 61,100 ليرة، بإجمالي 100,100 ليرة.
وكانت وزارة المالية أصدرت أول أمس الخميس التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026، بشأن الزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة.