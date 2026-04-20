افتتاح منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق

الحسكة-سانا

افتتح اليوم الإثنين منفذ اليعربية – ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” زياد العايش، ومن الجانب العراقي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي.

ويسهم افتتاح المعبر الواقع في ريف الحسكة باستئناف حركة العبور بين البلدين، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الترابط بينهما، إلى جانب دعم جهود الاستقرار، وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وعقد الوفدان السوري والعراقي لقاء تم خلاله بحث آليات تطوير العمل المشترك في المنافذ الحدودية، وتسهيل حركة العبور والتبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد المنفذ خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وصيانة قام بها الجانب السوري والعراقي، شملت تأهيل المرافق الخدمية، وتحسين جاهزية الساحات والطرق الداخلية وصالات المسافرين والجمارك، إضافةً إلى رفع كفاءة التجهيزات الفنية واللوجستية، بما يضمن استيعاب حركة العبور بشكل منظم وآمن.