المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 2.2 درجة جنوب غرب اللاذقية

دمشق-سانا
سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عند الساعة 10:47 من مساء السبت، هزة أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر.
وذكر المركز عبر قناته على التلغرام، أن الهزة وقعت جنوب غرب اللاذقية، بمسافة 23 كيلومتراً من جهة البحر، وعلى عمق 4 كيلومترات.
وأشار المركز إلى أن الهزة تعتبر ضمن النشاط الطبيعي، حيث وقعت على منظومة القوس القبرصي.
وكانت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل سجلت عند الساعة 3:51 من عصر السبت، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر، مركزها على الحدود السورية العراقية (شمال غرب الموصل)، وعلى عمق نحو 5 كيلومترات.