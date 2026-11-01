المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 2.2 درجة جنوب غرب اللاذقية

دمشق-سانا

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث، عند الساعة 10:47 من مساء السبت، هزة ‏أرضية بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر.‏

وذكر المركز عبر قناته على التلغرام، أن الهزة وقعت جنوب غرب اللاذقية، ‏بمسافة 23 كيلومتراً من جهة البحر، وعلى عمق 4 كيلومترات.‏

وأشار المركز إلى أن الهزة تعتبر ضمن النشاط الطبيعي، حيث وقعت على ‏منظومة القوس القبرصي.‏

وكانت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل سجلت عند ‏الساعة 3:51 من عصر السبت، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على ‏مقياس ريختر، مركزها ‏على الحدود السورية العراقية (شمال غرب ‏الموصل)، وعلى عمق نحو 5 كيلومترات.‏