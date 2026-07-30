الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء تتجه إلى الأراضي المقدسة من دير الزور

٢٠٢٦٠٧٣٠ ١٣٤١٤٦ Copy الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء تتجه إلى الأراضي المقدسة من دير الزور

دير الزور-سانا

انطلقت اليوم الخميس من مدينة دير الزور الدفعة الثانية من معتمري أسر الشهداء، متوجّهةً إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن مبادرة التكريم التي تقدّمها مؤسسة هدف دعماً لذوي الشهداء.

وأوضح المشرف في مؤسسة هدف عبد الرزاق ملا راشد لمراسل سانا، أن الرحلة تضم ستين معتمراً من ذوي الشهداء، مؤكداً أن المؤسسة تتكفل تغطية كامل تكاليف الرحلة من وإلى دير الزور، في إطار مبادرة تهدف إلى تكريم أسر الشهداء ورد جزء من الجميل لتضحياتهم.

من جانبه، بيّن فاضل عبد الرحمن مرزوق، والد ثلاثة شهداء وأحد المعتمرين، أن هذه الرحلة تحمل معاني المواساة والتكريم لأهالي الشهداء، فيما أكدت المعتمرة نعيمة حاجة عبيد أن الدعوة لأداء العمرة منحتها شعوراً بالسكينة، ولا سيما أنها أم لشهيدين، معتبرةً أن تضحياتهما أوصلتها إلى هذه الرحلة المباركة.

يُذكر أن الدفعة الأولى لمعتمري أسر الشهداء انطلقت قبل نحو ستة أشهر من دير الزور، فيما تواصل مؤسسة هدف، وهي مؤسسة خيرية، تنفيذ مبادرات إنسانية وخيرية في مجالات متعددة، ولا سيما في محافظة دير الزور.

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