دمشق-سانا
وقّع المصرف الزراعي التعاوني وشركة “بيميرا” لخدمات الدفع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز هذه الخدمات وتطوير العمل المصرفي، وتبسيط الإجراءات المالية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك في مبنى المصرف بدمشق.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، في تصريح لمراسل سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم التحول الرقمي في المصارف العامة وتسريعه، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى توجهاً واضحاً لتطوير الخدمات الرقمية في المصارف الحكومية كافة.
وأوضح الوزير برنية أن التحول الرقمي سيمكّن المصرف الزراعي من تقديم خدمات جديدة والوصول إلى شرائح أوسع في مختلف المناطق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ودعم القطاع الزراعي وتطويره.
بدوره، بيّن المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني أحمد الزهري، أن الفلاحين والمتعاملين سيلمسون عبر هذه الاتفاقية نقلة حقيقية في إنجاز معاملاتهم اليومية، بدءاً من استلام أثمان محاصيلهم ومبالغ قروضهم مباشرة في حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بسرعة وأمان.
وأضاف الزهري أن الاتفاقية ستتيح تسديد الأقساط والرسوم إلكترونياً عن بُعد، وصولاً إلى شراء مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وبذور وغيرها، عبر نقاط البيع الإلكترونية، بما يوفر على الفلاحين عناء التنقل من القرى والأرياف، ويجنّبهم مخاطر حمل النقد الورقي وأعبائه.