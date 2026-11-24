دمشق-سانا

وقّع المصرف الزراعي التعاوني وشركة “بيميرا” لخدمات الدفع الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز هذه ‏الخدمات وتطوير العمل المصرفي، وتبسيط الإجراءات المالية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك في مبنى ‏المصرف بدمشق.‏

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية، في تصريح لمراسل سانا، أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم التحول الرقمي في المصارف ‏العامة وتسريعه، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى توجهاً واضحاً لتطوير الخدمات الرقمية في المصارف الحكومية كافة.‏

وأوضح الوزير برنية أن التحول الرقمي سيمكّن المصرف الزراعي من تقديم خدمات جديدة والوصول إلى شرائح أوسع في ‏مختلف المناطق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ودعم القطاع الزراعي وتطويره.‏

بدوره، بيّن المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني أحمد الزهري، أن الفلاحين والمتعاملين سيلمسون عبر هذه الاتفاقية نقلة ‏حقيقية في إنجاز معاملاتهم اليومية، بدءاً من استلام أثمان محاصيلهم ومبالغ قروضهم مباشرة في حساباتهم وبطاقاتهم ‏المصرفية بسرعة وأمان.‏

وأضاف الزهري أن الاتفاقية ستتيح تسديد الأقساط والرسوم إلكترونياً عن بُعد، وصولاً إلى شراء مستلزمات الإنتاج، من ‏أسمدة وبذور وغيرها، عبر نقاط البيع الإلكترونية، بما يوفر على الفلاحين عناء التنقل من القرى والأرياف، ويجنّبهم ‏مخاطر حمل النقد الورقي وأعبائه.‏