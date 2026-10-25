دورة تدريبية في دير الزور بالتعاون مع الفاو لتأهيل ميسري المدارس الحقلية

دير الزور-سانا



انطلقت في مديرية زراعة دير الزور، اليوم الأحد، دورة تدريبية لإعداد ميسري وميسرات مدارس المزارعين الحقلية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بمشاركة 25 متدرباً من الكوادر الزراعية الفنية في المديرية، بهدف تطوير مهاراتهم في الإرشاد الزراعي، ونقل المعارف والممارسات الحديثة إلى المزارعين، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءته.



وتتضمن الدورة تدريبات نظرية وعملية على الإشراف على مدارس المزارعين الحقلية التي تعتمد التعلم التطبيقي في الحقول، وتعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الملائمة للظروف المحلية، وتمتد الدورة خمسة أيام، بواقع ثلاثة أيام نظرية، ويومين عمليين في الحقول، على أن يخضع المشاركون لاختبار في ختامها لاختيار الميسرين الذين سيشرفون على تنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين.

تعزيز الإرشاد الزراعي

وأوضحت المدربة المعتمدة لدى منظمة الفاو في مجال مدارس المزارعين الحقلية علياء الحمش، في تصريح لـ«سانا»، أن الدورة تهدف إلى إعداد 25 متدرباً من الكوادر الفنية في مديرية الزراعة ليكونوا ميسرين حقليين، قادرين على نقل المعارف والممارسات الزراعية الحديثة إلى المزارعين في حقولهم، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج.

ولفتت الحمش إلى أن البرنامج يتضمن تدريباً نظرياً وحقلياً، يتبعه اختبار للمشاركين لاختيار المؤهلين منهم لتيسير المدارس الحقلية، التي ستُنفذ لاحقاً بمختلف أنواعها، بما يتيح للمزارعين اكتساب الخبرات والتطبيقات الزراعية بصورة مباشرة.



بدورها، بينت رئيسة وحدة إرشادية الطيبة، بثينة العساف، أن تدريب الميسرين يهدف إلى تمكينهم من العمل مباشرة مع المزارعين في الحقول، من خلال التفاعل وتطبيق المناهج الحديثة والاستفادة من الخبرات الزراعية المتطورة، بما يساعد المزارعين على خفض التكاليف وتحقيق إنتاجية أعلى.

تأهيل الكوادر الزراعية

من جانبه، أكد المهندس الزراعي الفني المشارك في الدورة، عبد الوهاب ذياب، أن المعلومات المقدمة مفيدة وقيمة، مشيراً إلى أن اليوم الأول شهد نقاشات ومشاركات بين المتدربين والمدربين حول موضوعات زراعية عدة، منها مفهوم المدارس الحقلية وآليات إنشائها، والتدريب على إدارتها وقيادتها.



من جهته، أوضح إسماعيل الصالح، من دائرة زراعة محيميدة، أنه ترشح للدورة عن طريق دائرة الإرشاد في دير الزور، بهدف نقل الخبرات والمعلومات والتقانات بين الفنيين والمزارعين عبر المدارس الحقلية، بما يساعد على تحقيق أفضل إنتاج بأقل تكلفة، وتقديم الإرشادات اللازمة خلال الموسم الزراعي.



وشهدت الدورة مشاركة عدد من الكوادر الزراعية العائدة إلى العمل، في إطار جهود إعادة دمجها في القطاع الزراعي والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها لدعم العمل الزراعي والتنموي في المحافظة، بالتوازي مع جهود مديرية الزراعة ومنظمة الفاو لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.