الامتحان الطبي الموحد للدورة الثانية لعام 2026.. المواعيد والمراكز الامتحانية تاريخ النشر: 2026/11/24 11:03 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/24 11:03 صباحًا تعرف على أبرز العمليات والإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول 2026 للمرة الأولى في حلب.. “مركز أمان” يقدم خدمات صحية ونفسية واجتماعية وزارة الطوارئ تطلق مشروع إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد في محافظة حمص وريفها 1024 طالباً وطالبة يتنافسون على مقاعد المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة أكثر من 30 ألف مستفيد خلال 9 أشهر، استقبلهم قسم الأشعة في مشفى الرقة الوطني صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الامتحان الطبي الموحدالطب البشري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها وفد من البرلمان الفرنسي يزور مجلس الشعب في دمشق آخر الأخبار انفوغراف 19 ميدالية.. حصيلة منتخب سوريا للووشو كونغ فو في البطولة الدولية للفنون القتالية اقتصاد سورياالقنيطرةتقارير مؤشرات على تحسن إنتاج الزيتون في القنيطرة رغم اعتداءات الاحتلال اقتصاد سوريا الزراعي التعاوني و”بيميرا” يوقعان اتفاقية لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني