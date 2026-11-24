القنيطرة-سانا

تتواصل عمليات قطاف وعصر محصول الزيتون في محافظة القنيطرة، وسط ‏مؤشرات على تحسن كميات الإنتاج وارتفاع نسب استخلاص الزيت مقارنة بالموسم ‏الماضي، رغم التحديات الميدانية الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتوغلاته ‏المتكررة، التي تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم وتهدد قدرتهم على قطاف ‏المحصول في المواعيد المناسبة.‏

إنتاج أفضل ورقابة على المعاصر

وأوضحت رئيسة دائرة المكاتب التخصصية في مديرية زراعة القنيطرة ختام السامية ‏لمراسل سانا، أن الإنتاج المتوقع للموسم الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام ‏الماضي، لافتةً إلى أن عمليات العصر تسير بوتيرة منتظمة في المعاصر العاملة ‏بالمحافظة.‏

وبيّنت السامية أن مديرية الزراعة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، تتابع عمل المعاصر وتراقب مدى التزامها بالشروط الفنية والصحية، بما ‏يضمن حقوق المزارعين ويحول دون التلاعب أو الغش في عمليات العصر والتعبئة.‏

نسب استخلاص ممتازة

من جهته، وصف ساهر الموسى، صاحب إحدى المعاصر في المحافظة، نسب ‏استخلاص الزيت هذا الموسم بالممتازة، موضحاً أن كمية الزيتون اللازمة لإنتاج ‏كيلوغرام واحد من الزيت تراوحت بين 3.4 و3.7 كيلوغرامات في بعض المناطق، ‏تبعاً للصنف وموعد القطاف، فيما وصلت في مناطق أخرى إلى نحو 7 كيلوغرامات.‏

وأشار الموسى إلى أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل أبرز الصعوبات التي ‏تواجه المزارعين، إذ تعيق وصولهم إلى أراضيهم وتعرضهم للمخاطر، ما يربك ‏عمليات القطاف ويحول دون تنفيذها في التوقيت الزراعي المناسب.‏

الخدمة الزراعية وموعد القطاف

بدوره، أرجع المزارع عصام الأسعد تحسن الإنتاج وجودة الثمار إلى الاهتمام ‏بالشجرة والأرض وتنفيذ عمليات الخدمة الزراعية، ولا سيما الحراثة والتقليم ‏والتسميد، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكل عاملاً أساسياً في نجاح الموسم.‏

وأوضح أن انخفاض نسب استخلاص الزيت في بداية الموسم يعود إلى استعجال ‏بعض المزارعين في قطاف الثمار قبل وصولها إلى مرحلة النضج الكامل.‏

‏ ولفت المزارع صلاح الشوباش إلى تفاوت نسب الاستخلاص بين الأراضي البعلية ‏والمروية، مبيناً أن إنتاج كيلوغرام واحد من الزيت يحتاج إلى نحو 5.5 و7 ‏كيلوغرامات من الزيتون في الأراضي البعلية، مقابل أكثر من 10 كيلوغرامات في ‏الأراضي المروية، تبعاً لطبيعة المنطقة ومستويات الرطوبة التي حصلت عليها ‏الأشجار.‏

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت في تشرين الأول الفائت، نحو 13 دونماً ‏مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحانوت التابعة لقرية صيدا بريف القنيطرة ‏الجنوبي، ومنعت الأهالي من الوصول إلى بقية حقولهم لحصاد محصول الزيتون.‏

كما منعت قوات الاحتلال مزارعين في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد في الريف ‏الجنوبي للمحافظة خلال تشرين الثاني الجاري، من مواصلة ‏عملهم في قطاف ‏الزيتون، وطردتهم من أراضيهم.‏

وتعد زراعة الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة القنيطرة، ومصدراً ‏رئيساً لدخل شريحة واسعة من الأسر الريفية، إلا أن اعتداءات الاحتلال وتوغلاته ‏المتكررة تزيد من معاناة المزارعين، ولا سيما في المناطق التي تحول فيها القيود ‏والمخاطر دون وصولهم إلى أراضيهم واستثمارها وقطاف ثمارها.‏