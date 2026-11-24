القنيطرة-سانا
تتواصل عمليات قطاف وعصر محصول الزيتون في محافظة القنيطرة، وسط مؤشرات على تحسن كميات الإنتاج وارتفاع نسب استخلاص الزيت مقارنة بالموسم الماضي، رغم التحديات الميدانية الناجمة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتوغلاته المتكررة، التي تعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم وتهدد قدرتهم على قطاف المحصول في المواعيد المناسبة.
إنتاج أفضل ورقابة على المعاصر
وأوضحت رئيسة دائرة المكاتب التخصصية في مديرية زراعة القنيطرة ختام السامية لمراسل سانا، أن الإنتاج المتوقع للموسم الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، لافتةً إلى أن عمليات العصر تسير بوتيرة منتظمة في المعاصر العاملة بالمحافظة.
وبيّنت السامية أن مديرية الزراعة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تتابع عمل المعاصر وتراقب مدى التزامها بالشروط الفنية والصحية، بما يضمن حقوق المزارعين ويحول دون التلاعب أو الغش في عمليات العصر والتعبئة.
نسب استخلاص ممتازة
من جهته، وصف ساهر الموسى، صاحب إحدى المعاصر في المحافظة، نسب استخلاص الزيت هذا الموسم بالممتازة، موضحاً أن كمية الزيتون اللازمة لإنتاج كيلوغرام واحد من الزيت تراوحت بين 3.4 و3.7 كيلوغرامات في بعض المناطق، تبعاً للصنف وموعد القطاف، فيما وصلت في مناطق أخرى إلى نحو 7 كيلوغرامات.
وأشار الموسى إلى أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة تشكل أبرز الصعوبات التي تواجه المزارعين، إذ تعيق وصولهم إلى أراضيهم وتعرضهم للمخاطر، ما يربك عمليات القطاف ويحول دون تنفيذها في التوقيت الزراعي المناسب.
الخدمة الزراعية وموعد القطاف
بدوره، أرجع المزارع عصام الأسعد تحسن الإنتاج وجودة الثمار إلى الاهتمام بالشجرة والأرض وتنفيذ عمليات الخدمة الزراعية، ولا سيما الحراثة والتقليم والتسميد، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكل عاملاً أساسياً في نجاح الموسم.
وأوضح أن انخفاض نسب استخلاص الزيت في بداية الموسم يعود إلى استعجال بعض المزارعين في قطاف الثمار قبل وصولها إلى مرحلة النضج الكامل.
ولفت المزارع صلاح الشوباش إلى تفاوت نسب الاستخلاص بين الأراضي البعلية والمروية، مبيناً أن إنتاج كيلوغرام واحد من الزيت يحتاج إلى نحو 5.5 و7 كيلوغرامات من الزيتون في الأراضي البعلية، مقابل أكثر من 10 كيلوغرامات في الأراضي المروية، تبعاً لطبيعة المنطقة ومستويات الرطوبة التي حصلت عليها الأشجار.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت في تشرين الأول الفائت، نحو 13 دونماً مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحانوت التابعة لقرية صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، ومنعت الأهالي من الوصول إلى بقية حقولهم لحصاد محصول الزيتون.
كما منعت قوات الاحتلال مزارعين في الأراضي الواقعة غربي بلدة الرفيد في الريف الجنوبي للمحافظة خلال تشرين الثاني الجاري، من مواصلة عملهم في قطاف الزيتون، وطردتهم من أراضيهم.
وتعد زراعة الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة القنيطرة، ومصدراً رئيساً لدخل شريحة واسعة من الأسر الريفية، إلا أن اعتداءات الاحتلال وتوغلاته المتكررة تزيد من معاناة المزارعين، ولا سيما في المناطق التي تحول فيها القيود والمخاطر دون وصولهم إلى أراضيهم واستثمارها وقطاف ثمارها.