الموارد المائية في طرطوس تنجز أعمال تعزيل العبارات المائية في يحمور

طرطوس-سانا‏

أنجزت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال تعزيل وتنظيف العبارات المائية ‏على مسيل وادي الهدة، عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع بلدية يحمور، بهدف تحسين ‏تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات الغزيرة.‏

وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز، في تصريح لـ سانا اليوم ‏السبت، أن الورشات أزالت الأتربة والمجروفات والعوائق المتراكمة عند مداخل العبارات ‏ومخارجها، بما يضمن انسيابية جريان المياه ويحد من احتمالات انسداد العبارات وارتفاع ‏منسوب المياه عند التقاطعات الطرقية.‏

وأشار محرز إلى أن هذه الأعمال تسهم في الحد من غمر الطرقات بمياه الأمطار، وتعزيز ‏سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ولا سيما خلال ‏فترات الهطولات المطرية.

وكانت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أنجزت في 30 من الشهر الجاري أعمال ‏تعزيل المصرف الثامن في سهل عكار، الممتد ضمن قرى عرب الشاطئ والحميدية والجماسة.‏