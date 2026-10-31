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الموارد المائية في طرطوس تنجز أعمال تعزيل العبارات المائية في يحمور

870970083 122136997185399061 7135564713858431778 n الموارد المائية في طرطوس تنجز أعمال تعزيل العبارات المائية في يحمور
من أعمال تعزيل العبارات المائية في يحمور - طرطوس - مديرية الموارد المائية في طرطوس

طرطوس-سانا‏

أنجزت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال تعزيل وتنظيف العبارات المائية ‏على مسيل وادي الهدة، عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع بلدية يحمور، بهدف تحسين ‏تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات الغزيرة.‏

وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز، في تصريح لـ سانا اليوم ‏السبت، أن الورشات أزالت الأتربة والمجروفات والعوائق المتراكمة عند مداخل العبارات ‏ومخارجها، بما يضمن انسيابية جريان المياه ويحد من احتمالات انسداد العبارات وارتفاع ‏منسوب المياه عند التقاطعات الطرقية.‏

وأشار محرز إلى أن هذه الأعمال تسهم في الحد من غمر الطرقات بمياه الأمطار، وتعزيز ‏سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ولا سيما خلال ‏فترات الهطولات المطرية.

وكانت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أنجزت في 30 من الشهر الجاري أعمال ‏تعزيل المصرف الثامن في سهل عكار، الممتد ضمن قرى عرب الشاطئ والحميدية والجماسة.‏

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