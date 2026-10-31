الموارد المائية في طرطوس تنجز أعمال تعزيل العبارات المائية في يحمور

طرطوس-سانا
أنجزت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال تعزيل وتنظيف العبارات المائية على مسيل وادي الهدة، عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع بلدية يحمور، بهدف تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات الغزيرة.
وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس المهندس محمد محرز، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الورشات أزالت الأتربة والمجروفات والعوائق المتراكمة عند مداخل العبارات ومخارجها، بما يضمن انسيابية جريان المياه ويحد من احتمالات انسداد العبارات وارتفاع منسوب المياه عند التقاطعات الطرقية.
وأشار محرز إلى أن هذه الأعمال تسهم في الحد من غمر الطرقات بمياه الأمطار، وتعزيز سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ولا سيما خلال فترات الهطولات المطرية.
وكانت ورشات مديرية الموارد المائية في طرطوس أنجزت في 30 من الشهر الجاري أعمال تعزيل المصرف الثامن في سهل عكار، الممتد ضمن قرى عرب الشاطئ والحميدية والجماسة.