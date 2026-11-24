أبوظبي-سانا
لقي 11 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء تصادم حافلة لنقل الركاب وشاحنة على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية.
وأضافت الوزارة، أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة للوقوف على أسباب الحادث، مؤكدةً أنها ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من تصادم مروري واسع وقع في إمارة الفجيرة، وأسفر عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر تصادم 18 سيارة وخمس شاحنات على شارع الشيخ خليفة بن زايد.