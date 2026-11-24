أبوظبي-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء تصادم حافلة لنقل الركاب وشاحنة ‏على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.‏

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن ‏الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت بالتعاون مع فرق ‏الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين ‏الموقع وتنظيم الحركة المرورية.‏

وأضافت الوزارة، أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة للوقوف على أسباب الحادث، ‏مؤكدةً أنها ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.‏

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من تصادم مروري واسع وقع في إمارة الفجيرة، ‏وأسفر عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر تصادم 18 سيارة وخمس ‏شاحنات على شارع الشيخ خليفة بن زايد.