المتحدث باسم الداخلية: الخلية الإرهابية المرتبطة بميليشيا حزب الله رصدت منذ 3 أشهر

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الجهات المختصة رصدت الخلية الإرهابية المرتبطة بميليشيا حزب الله منذ ثلاثة أشهر، وذلك عقب محاولة استهداف مفرزة للأمن الداخلي في حلب عبر زرع عبوة ناسفة، مشيراً إلى أن التحقيقات قادت إلى تتبع الخلية التي تبين دخولها إلى الأراضي السورية قبل ذلك بوثائق مزورة قادمة من لبنان بعد تلقي تدريبات عسكرية.

وأوضح المتحدث البابا في مقابلة الليلة مع قناة الإخبارية السورية أن التدريبات التي خضعت لها الخلية شملت استخدام الطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في عدة محافظات، لافتاً إلى أن الرصد الأمني المكثف امتد ليشمل تتبع نشاط الخلية في ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وحلب، حيث نُفذت عملية أمنية متزامنة في هذه المحافظات الخمس أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد الخلية.

وأشار البابا إلى أن العملية تمت بإشراف جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية ضمن تنسيق أمني واسع، مبيناً أن الخلية اعتمدت على تقنيات متطورة بينها المسيّرات والعبوات الناسفة بدعم خارجي، وكانت تخطط لاستهداف مستويات متعددة من الأهداف، من بينها شخصيات حكومية رفيعة ضمن قائمة اغتيالات، مؤكداً أن وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في حالة يقظة واستعداد دائمين لضمان حماية جميع السوريين.

وأكد البابا أنه تم إحباط العمليات الإرهابية قبل لحظات من بدء تنفيذها في عدة محافظات، مضيفاً: إن عناصر الخلية كانوا من المرتبطين سابقاً بما يسمى الأمن العسكري في حلب التابع للنظام البائد، ويتزعمها المدعو محمد محمود عبد الحميد الملقب أبو يعرب، وتضم عدداً آخر من العناصر.

وبيّن البابا أن عبد الحميد كان مجنداً لصالح ميليشيا حزب الله منذ فترة عمله في الأمن العسكري، موضحاً أن جزءاً من العتاد كان بحوزة الخلية منذ سقوط النظام البائد، فيما حصلت على تجهيزات أخرى متطورة من ميليشيا حزب الله.

وفيما يتعلق بضبط الحدود، أكد البابا أن الإجراءات المتخذة أسهمت في تقليص تهريب السلاح والمخدرات وتحركات الميليشيات المسلحة، حيث شهد الوضع الأمني في دول الإقليم والجوار تحسناً كبيراً بعد سقوط النظام البائد، مشدداً على جاهزية وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة لتعزيز التنسيق مع الجانب اللبناني، ومواصلة تطوير الأداء الأمني بما يضمن حماية الاستقرار في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي واسع، وتفكيك خلية تابعة لميليشيا حزب الله كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة في الوزارة نجحت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، في توجيه ضربة استباقية قاصمة لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد ورموزها.