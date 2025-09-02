هيئة المفقودين تبحث مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التعاون في توثيق بيانات الضحايا

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى جلخي اليوم مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، سبل التعاون المشترك في الملفات ذات الصلة، بما يخدم قضية توثيق بيانات المفقودين في سوريا والسعي لتقديم إجابات بشأن مصيرهم.

وأوضح جلخي في تصريح لـ سانا أن اللقاء جرى في سياق تطبيق الهيئة الوطنية للمفقودين مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من المجتمع المدني السوري بملف المفقودين، وفي إطار تعزيز التنسيق معها، ولرسم مسار تعاون مشترك بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

بدوره أكد وفد الشبكة دعمه مسار عمل الهيئة وجهودها الوطنية، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق واستكمال خطوات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير آلاف المفقودين في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسراً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات