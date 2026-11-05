فريق سوري تركي ينفذ جولة ميدانية لتحديث خرائط الصدوع النشطة بين البلدين

دمشق-سانا

نفذ فريق مشترك من الاختصاصيين في سوريا وتركيا جولة ميدانية استطلاعية أولية على امتداد مسار الصدوع النشطة في شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، بهدف تطوير وتحديث الخرائط الخاصة بها وتحديد دورتها الزلزالية.

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الخميس، أن الجولة استمرت ثلاثة أيام من العمل الميداني، تمهيداً لدراسات علمية أكثر تعمقاً وتخصصاً في المستقبل.

وأشارت إلى أن الفريق ضم من الجانب التركي رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، ومن الجانب السوري المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والمعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية، والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة.

خمسة مواقع للدراسة الزلزالية

أوضحت الوزارة أنه جرى تحديد 5 مواقع في المناطق التي شملتها الجولة، سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية التي ستبدأ في شهر آذار القادم، وتتضمن حفر الخنادق وتحليل العينات بالاعتماد على الكربون المشع لتحديد الدورة الزلزالية على هذه الصدوع.

ولفتت الوزارة إلى اختتام الجولة الميدانية باجتماع مشترك بين الجانبين، تم خلاله بحث خطط المرحلة التالية من هذا العمل المشترك. ‏وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على تعزيز منظومة الرصد الزلزالي وتطوير ‌‏البنية التحتية العلمية لمتابعة النشاط الزلزالي بدقة أكبر، وتعزيز الجاهزية المجتمعية في ‌‏مواجهة المخاطر، ولا سيما في ظل النشاط الزلزالي الذي شهدته المنطقة خلال السنوات ‌‏الماضية، وكان من أشده الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شباط عام ‌‏‌‏2023.‏