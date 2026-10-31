انقطاع طريق الرقة– تل أبيض جراء انهيار عبّارة مائية

الرقة-سانا
أدى انهيار عبّارة مائية بفعل السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بالقرب من قرية الشيخ حسن بريف الرقة الشمالي، إلى حدوث فجوة في الطريق الدولي بين الرقة وتل أبيض وانقطاع حركة المرور، فيما باشرت الجهات المعنية أعمالاً إسعافية لتأمين عبور المركبات.
وأوضح رئيس مركز بلدية الشيخ حسن، عبدالرزاق الشوق، في تصريح لسانا اليوم السبت، أن البلدية تلقت بلاغاً بالانهيار صباح اليوم وتواصلت فوراً مع مجلس مدينة عين عيسى ومديرية الخدمات الفنية لمعالجة الأضرار وتأمين المرور، نظراً لأهمية الطريق الذي يربط الرقة بسلوك وتل أبيض ويمتد باتجاه القامشلي والحسكة.
من جهته، ذكر المهندس في مركز الخدمات الفنية بتل أبيض، خليل محمد، أن الورشات باشرت ردم موقع الانهيار والعمل على إنشاء طريق بديل مؤقت، ريثما تتم معالجة العبّارة وإعادة إنشائها.
بدوره، أكد اختصاصي الاستعداد والجاهزية في مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بمحافظة الرقة، عبدالله الصالح، أن الفرق توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ من منظومة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وتبين وجود فجوة كبيرة ناجمة عن انهيار التربة.
ولفت الصالح إلى أن العمل جارٍ لإنشاء ممر فرعي مؤقت بالتعاون مع الخدمات الفنية، داعياً السائقين إلى تخفيف السرعة والابتعاد عن حواف الطريق والمواقع المتضررة حفاظاً على سلامتهم.
بين حسن العلي، من أهالي قرية الكالطة، أن العبّارة تقع بين قريتَي الواسطة والشيخ حسن، على بعد نحو 200 متر جنوب مفرق الشيخ حسن، وحذر من احتمال تجدد الأضرار مع استمرار الأمطار، وأهمية إنشاء عبّارة نظامية تستوعب تدفق المياه وتأمين تحويلة مرورية خلال التنفيذ.
وكانت محافظة الرقة شهدت خلال اليومين الماضيين عاصفة مطرية شديدة تسببت بحدوث سيول وفيضانات ألحقت أضراراً بعدد من المناطق، فيما استجابت فرق الطوارئ والإنقاذ للبلاغات الواردة ونفذت عمليات إنقاذ وإجلاء لعدد من الأشخاص الذين حاصرتهم مياه السيول، بينهم نساء وأطفال.