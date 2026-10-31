انقطاع طريق الرقة– تل أبيض جراء انهيار عبّارة مائية

الرقة-سانا

أدى انهيار عبّارة مائية بفعل السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بالقرب من قرية ‏الشيخ حسن ‏بريف الرقة الشمالي، إلى حدوث فجوة في الطريق الدولي بين الرقة وتل ‏أبيض وانقطاع حركة ‏المرور، فيما باشرت الجهات المعنية أعمالاً إسعافية لتأمين عبور ‏المركبات.‏

وأوضح رئيس مركز بلدية الشيخ حسن، عبدالرزاق الشوق، في تصريح لسانا اليوم ‏السبت، أن ‏البلدية تلقت بلاغاً بالانهيار صباح اليوم وتواصلت فوراً مع مجلس مدينة ‏عين عيسى ومديرية ‏الخدمات الفنية لمعالجة الأضرار وتأمين المرور، نظراً لأهمية ‏الطريق الذي يربط الرقة بسلوك ‏وتل أبيض ويمتد باتجاه القامشلي والحسكة.‏

من جهته، ذكر المهندس في مركز الخدمات الفنية بتل أبيض، خليل محمد، أن الورشات ‏باشرت ‏ردم موقع الانهيار والعمل على إنشاء طريق بديل مؤقت، ريثما تتم معالجة ‏العبّارة وإعادة ‏إنشائها.‏

بدوره، أكد اختصاصي الاستعداد والجاهزية في مديرية إدارة الطوارئ والكوارث بمحافظة ‌‏الرقة، عبدالله الصالح، أن الفرق توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ من منظومة الإنذار ‏المبكر ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وتبين وجود فجوة كبيرة ناجمة عن انهيار ‏التربة.‏

ولفت الصالح إلى أن العمل جارٍ لإنشاء ممر فرعي مؤقت بالتعاون مع الخدمات الفنية، داعياً ‌‏السائقين إلى تخفيف السرعة والابتعاد عن حواف الطريق والمواقع المتضررة حفاظاً ‏على ‏سلامتهم.‏

بين حسن العلي، من أهالي قرية الكالطة، أن العبّارة تقع بين قريتَي الواسطة والشيخ ‌‏حسن، على ‏بعد نحو 200 متر جنوب مفرق الشيخ حسن، وحذر من احتمال تجدد ‌‏الأضرار مع استمرار ‏الأمطار، وأهمية إنشاء عبّارة نظامية تستوعب تدفق المياه وتأمين ‌‏تحويلة مرورية خلال التنفيذ.‏

وكانت محافظة الرقة شهدت خلال اليومين الماضيين عاصفة مطرية شديدة تسببت ‏بحدوث ‏سيول وفيضانات ألحقت أضراراً بعدد من المناطق، فيما استجابت فرق الطوارئ ‏والإنقاذ ‏للبلاغات الواردة ونفذت عمليات إنقاذ وإجلاء لعدد من الأشخاص الذين ‏حاصرتهم مياه السيول، ‏بينهم نساء وأطفال.‏