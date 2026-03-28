جولة ميدانية لمتابعة واقع محصول القمح بحماة

حماة-سانا

تفقد مدير زراعة حماة صفوان المضحي خلال جولة ميدانية اليوم السبت على عدد من حقول القمح في ريف المحافظة واقع إصابة المحصول في بعض الحقول بالأمراض الفطرية والحشرية.

وأوضح مدير الزراعة لمراسل سانا أن الجولة التي شملت حقول القمح في قرى الشير والمجدل والزلاقيات ومدينتي محردة وحلفايا بريف المحافظة الشمالي، تهدف للاطلاع على واقع المحصول وتقييم حالته ميدانياً ومدى إصابته بالأمراض الحشرية والفطرية، مبيناً وجود إصابات متفاوتة في بعض الحقول بحشرة النطاط.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة للحد من انتشار هذه الحشرة، بما يسهم في تحسين واقع المحصول والحفاظ على سلامته، مشيراً إلى أن وضع محصول القمح بالمحافظة هذا الموسم جيد بشكل عام، وخاصة مع الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف المناطق.

يذكر أن زراعة القمح تنتشر بمختلف مناطق محافظة حماة سواء في الأراضي البعلية أو المروية.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي حيث تولي الجهات المعنية أهمية كبيرة للكشف المبكر عن أي إصابات حشرية، نظراً لتأثيرها المباشر على الإنتاج.