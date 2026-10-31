إصابة 16 شخصاً بحوادث سير وحرائق في سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا
أصيب 16 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بأن فرقه استجابت لـ 12 حادث سير، وأسفرت عن إصابة 14 شخصاً تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ 28 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 28 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدنيين اثنين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وعن أضرار وخسائر مادية بالممتلكات.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخصان وأصيب 13 آخرون جراء 17 حادث سير وقعت في عدد من المحافظات السورية يوم أمس الأول الخميس، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.