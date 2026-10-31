إصابة 16 شخصاً بحوادث سير وحرائق في سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا

أصيب 16 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق ‏وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم ‏السبت، بأن فرقه استجابت لـ 12 حادث سير، وأسفرت ‏عن إصابة 14 شخصاً تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ‏ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة التزام ‏السائقين بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، ‏مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ 28 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 28 حريقاً شملت ‏المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد ‏مواقعها وتأمينها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة مدنيين اثنين، تم ‏تقديم الإسعافات الأولية لهما، وعن أضرار وخسائر ‏مادية بالممتلكات.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران ‏في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل ‏الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان توفي شخصان وأصيب 13 آخرون جراء 17 ‏حادث سير وقعت في عدد من المحافظات السورية يوم ‏أمس الأول الخميس، واستجابت لها فرق الدفاع المدني ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏