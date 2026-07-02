السورية للبريد: صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية في 4 تموز الجاري

6 السورية للبريد: صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية في 4 تموز الجاري

 دمشق-سانا
 
أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من يوم السبت القادم 4 تموز، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20 من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏
 
وأكدت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، جاهزيتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية.
 
 ودعت المؤسسة المواطنين لمتابعة المعرفات الرسمية للمؤسسة للاطلاع على مواعيد الدوام الإضافي التي ستنشر لاحقاً.
 
وتعمل المؤسسة على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن تنظيم عملية الصرف، وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بشكل مناسب.

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