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عودة خدمة الاتصالات إلى محافظة دير الزور بعد إصلاح الكبل الضوئي في منطقة المنصورة

20261030 173449 Copy عودة خدمة الاتصالات إلى محافظة دير الزور بعد إصلاح الكبل الضوئي في منطقة المنصورة
إصلاح الكبل الضوئي في منطقة المنصورة-دير الزور-سانا

دير الزور-سانا
 
أعلن فرع الشركة السورية للاتصالات في دير الزور، عودة خدمة الاتصالات إلى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للكبل الضوئي.
 
وأوضح مدير الفرع أنس الياسين، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن خدمة الاتصالات عادت إلى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للكبل الضوئي الأساسي في منطقة المنصورة بريف الرقة، على مسار خط حلب – الرقة – دير الزور.
 
وأشار الياسين إلى أن أعمال الصيانة لا تزال مستمرة على الكبل الضوئي في منطقة هريبشة، على مسار خط حمص – دير الزور، بهدف إعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.
 
وتسببت السيول الجارفة التي شهدتها محافظة دير الزور أمس الخميس، بأضرار ‏في شبكة الاتصالات، أدت إلى خروج كابلات ضوئية رئيسة تربط المحافظة ‏بحمص وحلب من الخدمة، بينما تواصل الورشات الفنية أعمال الصيانة لإعادة ‏الاتصالات إلى طبيعتها.‏

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