مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار

اللاذقية-سانا
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية حصيلة أعمالها الفنية والخدمية المنجزة خلال شهر أيار الفائت، مؤكدة استمرار جهود كوادرها في تحسين واقع الشبكات وصيانة المحطات، لضمان استمرار إيصال المياه للمواطنين.
وأوضح مدير الشركة المهندس طاهر العمر في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الجهود تركزت خلال الفترة المذكورة على تكثيف أعمال الصيانة والإصلاح في المدينة والريف، حيث تمكنت الورشات الفنية من معالجة وإصلاح 366 عطلاً وتسرّباً في شبكات المياه، إضافة إلى إصلاح 335 خطاً رئيسياً واستبدال قطع متفرقة.
وفي إطار مكافحة التعديات على الشبكات العامة، بيّن العمر أنه تمت إزالة 19 وصلة غير نظامية من خطوط المياه، وتنظيم 1809 ضبوط مخالفات، وذلك في إطار جهود المؤسسة للحفاظ على الموارد المائية ومنع الهدر.
وعلى صعيد صيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، أشار العمر إلى أن المؤسسة أنجزت صيانة 28 مضخة ومحركاً، وإصلاح وتركيب 9 غواصات، إلى جانب تبديل رولمانات لـ 8 مضخات، وصيانة 8 مجموعات توليد، وتركيب 25 لوحة تحكم، فضلاً عن تنفيذ 24 عملاً كهربائياً، تضمنت إصلاحات وتركيب قواطع وكونتاكتورات للمحطات، إضافةً إلى استمرار العمل في إعادة تأهيل 3 محطات ضخ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي.
وتأتي هذه الأعمال وفق خطط الصيانة الدورية المبرمجة، بهدف الحفاظ على سلامة الشبكات، والحد من الفاقد المائي، وضمان استمرار تغذية مختلف مناطق محافظة اللاذقية بمياه الشرب.