مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار

IMG 5469 مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار

اللاذقية-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏اللاذقية حصيلة أعمالها الفنية والخدمية المنجزة خلال ‏شهر أيار الفائت، مؤكدة استمرار جهود كوادرها في ‏تحسين واقع الشبكات وصيانة المحطات، لضمان استمرار ‏إيصال المياه للمواطنين‎.‎

وأوضح مدير الشركة المهندس طاهر العمر في تصريح ‏لـ سانا اليوم الإثنين، أن الجهود تركزت خلال الفترة ‏المذكورة على تكثيف أعمال الصيانة والإصلاح في ‏المدينة والريف، حيث تمكنت الورشات الفنية من معالجة ‏وإصلاح 366 عطلاً وتسرّباً في شبكات المياه، إضافة ‏إلى إصلاح 335 خطاً رئيسياً واستبدال قطع متفرقة‎.‎

وفي إطار مكافحة التعديات على الشبكات العامة، بيّن ‏العمر أنه تمت إزالة 19 وصلة غير نظامية من خطوط ‏المياه، وتنظيم 1809 ضبوط مخالفات، وذلك في إطار ‏جهود المؤسسة للحفاظ على الموارد المائية ومنع الهدر‎.‎

وعلى صعيد صيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، ‏أشار العمر إلى أن المؤسسة أنجزت صيانة 28 مضخة ‏ومحركاً، وإصلاح وتركيب 9 غواصات، إلى جانب ‏تبديل رولمانات لـ 8 مضخات، وصيانة 8 مجموعات ‏توليد، وتركيب 25 لوحة تحكم، فضلاً عن تنفيذ 24 عملاً ‏كهربائياً، تضمنت إصلاحات وتركيب قواطع ‏وكونتاكتورات للمحطات، إضافةً إلى استمرار العمل في ‏إعادة تأهيل 3 محطات ضخ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي‎.‎

وتأتي هذه الأعمال وفق خطط الصيانة الدورية ‏المبرمجة، بهدف الحفاظ على سلامة الشبكات، والحد من ‏الفاقد المائي، وضمان استمرار تغذية مختلف مناطق ‏محافظة اللاذقية بمياه الشرب‎.‎

IMG 5465 مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار
IMG 5466 مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار
IMG 5467 مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار
IMG 5470 مياه اللاذقية: معالجة 366 عطلاً وإزالة 19 وصلة ‏مخالفة خلال شهر أيار
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