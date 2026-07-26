قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الصمدانية الغربية بريف القنيطرة وتعتقل مواطناً

القنيطرة-سانا



توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة المؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في القرية وداهمت أحد المنازل، وقامت باعتقال مواطن قبل أن تنسحب من المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال اعتدت في وقت سابق اليوم، بقذائف المدفعية على محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، ‏من ‌‏خلال ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، ‏والاعتداء على ‏المواطنين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‌‏القذائف‎.‎



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال ‏الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام ‏إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‎.‎