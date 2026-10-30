وزير الداخلية: استمرار مؤازرة المتضررين من السيول في المنطقة الشرقية لليوم الثالث

دمشق-سانا

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب أن قوات الوزارة تواصل لليوم الثالث على التوالي مؤازرة المتضررين من السيول في المنطقة الشرقية، مبيناً أنها تعمل على إقامة الحواجز وتنظيم حركة السير والمساعدة في إنقاذ المتضررين، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر والأضرار المحتملة الناجمة عن السيول.

وقال خطاب على منصة (X) اليوم الجمعة: “نتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا السيول في جميع المحافظات المتضررة، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.

وثمّن وزير الداخلية الجهود الاستثنائية التي تبذلها قوات وزارة الداخلية وفرق الطوارئ، التي تواصل العمل ليلاً ونهاراً لإنقاذ العالقين، والبحث عن المفقودين، وحماية الممتلكات، وتأمين المرافق العامة.

ودعا خطاب الأهالي إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، والابتعاد الفوري عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، حفاظاً على الأرواح وسلامة الجميع، إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، وفاة 7 مواطنين قضوا غرقاً بينهم 5 أطفال، إضافة إلى رجل ‏توفي جراء حادث سير ناجم عن السيول، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 60 مدنياً بعد ‏أن حاصرت السيول مركباتهم، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين وتجري ‏عمليات بحث مكثفة للعثور عليهم. وشهدت معظم المناطق السورية منذ عصر الثلاثاء الماضي أمطاراً غزيرة وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى لتشكل السيول والفيضانات وقطع العديد من الطرق.