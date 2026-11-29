دمشق-سانا
شهد مسرح الدراما في دار الأوبرا بدمشق، مساء اليوم الأحد، عرض الفيلم الوثائقي “خفايا الحراك”، ضمن فعالية أفلام الثورة المقامة في إطار أنشطة موسم التحرير 2026، بدعوة من محافظة دمشق، وبحضور مهتمين بالشأن الثقافي والتوثيقي.
ويستعيد الفيلم التجارب والمحطات التي شهدتها الثورة السورية، ولا سيما الحراك الشعبي في مدينة دمشق خلال السنوات الأولى، مستنداً إلى الأرشيف والشهادات الحيّة، ومتتبعاً جوانب من العمل الشعبي والإغاثي والطبي والميداني، في محاولة لتوثيق تجارب الناشطين وحفظ تفاصيل تلك المرحلة.
أرشيف مفتوح وشهادات أكثر من 30 ناشطاً وناشطة
وقال مخرج الفيلم أنس جباصيني لـ سانا: إن العمل يسلط الضوء على إرث الثورة السورية في دمشق، من خلال استعادة تجارب ناشطين وناشطات عملوا في العاصمة بين عامي 2011 و2013، في ظل الظروف التي أحاطت بالحراك الشعبي آنذاك.
وأوضح جباصيني أن الفيلم يتتبع مسارات عدد من الناشطين الذين حملوا راية الثورة، إذ انتقل بعضهم لاحقاً إلى العمل الإغاثي خارج سوريا، فيما توجه آخرون من دمشق إلى الغوطتين والقلمون، ثم إلى شمالي سوريا عام 2018، وصولاً إلى عودتهم بعد التحرير.
وبيّن أن فريق العمل اعتمد على الأرشيف المتاح عبر المصادر المفتوحة، إلى جانب شهادات أكثر من 30 ناشطاً وناشطة من مختلف مناطق دمشق، فضلاً عن شهادات أطباء أسهموا في عمل المشافي الميدانية والتدريب الطبي والإسعافي.
ولفت إلى أن الفيلم يستعرض طيفاً واسعاً من الأنشطة، بدءاً من المظاهرات السلمية، مروراً بالعملين الإغاثي والطبي، وصولاً إلى العمليات العسكرية اللاحقة، بما يعكس طبيعة الحراك وتطور مساراته.
السينما الوثائقية وصون الذاكرة الوطنية
من جهته، أوضح رئيس دائرة الاتصال الحكومي في محافظة دمشق رغيد بيازيد أن المحافظة أعدت برنامجاً متكاملاً بالتزامن مع موسم التحرير، الذي انطلق في الـ 27 من تشرين الثاني 2024، ويتضمن مجموعة من الفعاليات المركزية التي تستحضر إرث الثورة السورية.
وأشار بيازيد إلى تخصيص عروض أسبوعية لأفلام ومواد مصورة تتناول محطات مفصلية في حياة السوريين، مبيناً أن عرض “خفايا الحراك” يأتي استكمالاً لأعمال سينمائية سبق تقديمها ضمن هذا الإطار.
وأكد أهمية السينما الوثائقية في توثيق الأحداث بالصورة وحفظ تفاصيلها من التزوير أو التحريف، مشدداً على دور الصورة والشهادة في صون الذاكرة التاريخية ونقلها موثقة إلى الأجيال المقبلة.
شهادات تستعيد تفاصيل المرحلة
من جانبها، أكدت هبة درويش، إحدى الحاضرات، أهمية إقامة هذه الفعاليات التي تتيح للجمهور التعرف على جوانب غير معروفة على نطاق واسع من تاريخ الثورة السورية، مشيرةً إلى أن العروض التوثيقية تفتح المجال للاطلاع على تفاصيل تلك المرحلة وما شهدته من تضحيات.
وأعربت درويش عن سعادتها باستضافة دار الأوبرا بدمشق للفعالية، معتبرة أن إتاحة المؤسسات الثقافية أمام الجمهور لمشاهدة أعمال توثيقية تتناول الذاكرة الوطنية تمثل فرصة مهمة للتعرف على تاريخ البلاد، مشيرةً إلى الحضور اللافت للشباب والفتيات واهتمامهم بمشاهدة أعمال تستعيد أحداثاً كانت بعيدة عن متناولهم.
وكانت محافظة دمشق أعلنت إطلاق فعاليات موسم التحرير اعتباراً من الـ27 من تشرين الثاني، الذي يصادف الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، وحتى الثامن من كانون الأول المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم التحرير وسقوط النظام البائد.