دمشق-سانا‏

شهد مسرح الدراما في دار الأوبرا بدمشق، مساء اليوم الأحد، عرض الفيلم ‏الوثائقي “خفايا الحراك”، ضمن فعالية أفلام الثورة المقامة في إطار أنشطة موسم ‏التحرير 2026، بدعوة من محافظة دمشق، وبحضور مهتمين بالشأن الثقافي ‏والتوثيقي.‏

ويستعيد الفيلم التجارب والمحطات التي شهدتها الثورة السورية، ولا سيما الحراك ‏الشعبي في ‏مدينة دمشق خلال السنوات الأولى‏، مستنداً إلى الأرشيف والشهادات ‏الحيّة، ومتتبعاً جوانب من العمل الشعبي والإغاثي والطبي والميداني، في محاولة ‏لتوثيق تجارب الناشطين وحفظ تفاصيل تلك المرحلة.‏

أرشيف مفتوح وشهادات أكثر من 30 ناشطاً وناشطة

وقال مخرج الفيلم أنس جباصيني لـ سانا: إن العمل يسلط الضوء على إرث الثورة السورية ‏في دمشق، من خلال استعادة تجارب ناشطين وناشطات عملوا في العاصمة بين ‏عامي 2011 و2013، في ظل الظروف التي أحاطت بالحراك الشعبي آنذاك.‏

وأوضح جباصيني أن الفيلم يتتبع مسارات عدد من الناشطين الذين حملوا راية ‏الثورة، إذ انتقل بعضهم لاحقاً إلى العمل الإغاثي خارج سوريا، فيما توجه آخرون ‏من دمشق إلى الغوطتين والقلمون، ثم إلى شمالي سوريا عام 2018، وصولاً إلى ‏عودتهم بعد التحرير.‏

وبيّن أن فريق العمل اعتمد على الأرشيف المتاح عبر المصادر المفتوحة، إلى ‏جانب شهادات أكثر من 30 ناشطاً وناشطة من مختلف مناطق دمشق، فضلاً عن ‏شهادات أطباء أسهموا في عمل المشافي الميدانية والتدريب الطبي والإسعافي.‏

ولفت إلى أن الفيلم يستعرض طيفاً واسعاً من الأنشطة، بدءاً من المظاهرات ‏السلمية، مروراً بالعملين الإغاثي والطبي، وصولاً إلى العمليات العسكرية اللاحقة، ‏بما يعكس طبيعة الحراك وتطور مساراته.‏

السينما الوثائقية وصون الذاكرة الوطنية

من جهته، أوضح رئيس دائرة الاتصال الحكومي في محافظة دمشق رغيد بيازيد ‏أن المحافظة أعدت برنامجاً متكاملاً بالتزامن مع موسم التحرير، الذي انطلق في الـ ‌‏27 من تشرين الثاني 2024، ويتضمن مجموعة من الفعاليات المركزية التي ‏تستحضر إرث الثورة السورية.‏

وأشار بيازيد إلى تخصيص عروض أسبوعية لأفلام ومواد مصورة تتناول محطات ‏مفصلية في حياة السوريين، مبيناً أن عرض “خفايا الحراك” يأتي استكمالاً لأعمال ‏سينمائية سبق تقديمها ضمن هذا الإطار.‏

وأكد أهمية السينما الوثائقية في توثيق الأحداث بالصورة وحفظ تفاصيلها من ‏التزوير أو التحريف، مشدداً على دور الصورة والشهادة في صون الذاكرة ‏التاريخية ونقلها موثقة إلى الأجيال المقبلة.‏

شهادات تستعيد تفاصيل المرحلة

من جانبها، أكدت هبة درويش، إحدى الحاضرات، أهمية إقامة هذه الفعاليات التي ‏تتيح للجمهور التعرف على جوانب غير معروفة على نطاق واسع من تاريخ الثورة ‏السورية، مشيرةً إلى أن العروض التوثيقية تفتح المجال للاطلاع على تفاصيل تلك ‏المرحلة ‏وما شهدته من تضحيات.‏

وأعربت درويش عن سعادتها باستضافة دار الأوبرا بدمشق للفعالية، معتبرة أن ‏إتاحة المؤسسات الثقافية أمام الجمهور لمشاهدة أعمال توثيقية تتناول الذاكرة ‏الوطنية تمثل فرصة مهمة للتعرف على تاريخ البلاد، مشيرةً إلى الحضور اللافت ‏للشباب والفتيات واهتمامهم بمشاهدة أعمال تستعيد أحداثاً كانت بعيدة عن متناولهم.‏

وكانت محافظة دمشق أعلنت إطلاق فعاليات موسم التحرير اعتباراً من الـ27 ‏من ‏تشرين الثاني، الذي يصادف الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، وحتى ‌‏الثامن من كانون الأول المقبل، الذي يوافق ذكرى يوم التحرير وسقوط النظام البائد.‏