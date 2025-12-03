مقتل الشيخ ماهر فلحوط تحت التعذيب بعد اختطافه من قبل ما يسمى “الحرس الوطني” في السويداء

السويداء-سانا

ذكرت مصادر محلية ووسائل إعلام عدة، أن الشيخ ماهر فلحوط قتل في محافظة السويداء، تحت التعذيب بعد يومين من اختطافه من قبل مجموعات خارجة عن القانون تسمى “الحرس الوطني”، والتي تتبع لحكمت الهجري.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اختطاف فلحوط من منزله قبل يومين من قبل ما يسمى “الحرس الوطني”، قبل أن تعلن مصادر أهلية لاحقاً في المحافظة مقتله جراء التعذيب الشديد في سجون هذه المجموعة.

وتأتي جريمة قتل فلحوط بعد مقتل الشيخ رائد المتني، الذي قُتل أيضاً تحت التعذيب من قبل ما يسمى “الحرس الوطني” في السويداء.

يذكر أن الوضع الأمني في السويداء تفاقم مع انتشار مجموعات مسلحة مرتبطة بأجندات خارجية تتنافس على فرض الزعامة بالقوة، وتمارس القمع والاعتقالات وتسرق المساعدات الإنسانية عبر نقاط تفتيش تدّعي أنها للحماية، ما أدى إلى انفلات أمني وفوضى تهدد الاستقرار الاجتماعي، فيما شهدت المحافظة خلال الأشهر الماضية اعتقالات واشتباكات دامية بين هذه المجموعات، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لعودة مؤسسات الدولة الشرعية لحماية المواطنين وحصر السلاح وإنهاء الفوضى.