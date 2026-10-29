رئيس مجلس بلدة المنصورة بالرقة: الفيضانات تسببت بأضرار بشرية ومادية

الرقة-سانا

كشف رئيس مجلس بلدة المنصورة في الرقة سامر المحمد، أن الفيضانات التي شهدتها المنطقة حالياً تُعد الأقوى من نوعها منذ أكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى وقوع حالات غرق وأضرار مادية جسيمة طالت عشرات المنازل.

وأوضح المحمد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن المنطقة شهدت غرق طفل في قرية هنيدة ما أدى إلى وفاته، مبيناً أن مجلس البلدة استنفر بجميع كوادره ومعداته منذ الساعات الأولى للفيضان، وباشر الاستجابة الطارئة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة، للمساهمة في سحب المياه من المنازل.

وأشار إلى أن عشرات المنازل في المنطقة تعرضت للفيضانات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة، مؤكداً استمرار مجلس البلدة في تقديم الدعم والمساندة للأهالي، والعمل وفق الإمكانيات المتاحة للحد من آثار الفيضانات وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرةً إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.