الشؤون الاجتماعية توزع كسوة العيد على عدد من مدارس دير الزور

دير الزور-سانا

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور اليوم الثلاثاء، سلل ألبسة أطفال على عدد من طلاب مدارس محافظة دير الزور.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي لمراسل سانا، أن التوزيع تضمن 6000 سلة ألبسة، توزعت في 3 مدارس بالمدينة، ومدارس منطقتي الصور والتبني، إضافة إلى منطقتي الشولا وكباجب، وفي مدينة دير الزور شمل التوزيع مدرستي عدنان الويس وآمنة الزهرية بحي الحميدية، ومدرسة شهداء الأقصى في حي الصناعة.

وأشار فرحان العسكر مدير مشاريع الاستجابة بمنظمة غصن الزيتون المنفذة لمشروع توزيع الألبسة، إلى أن المشروع يستهدف 7 محافظات بينها دير الزور والقنيطرة ودرعا، ويستهدف 36 ألف طالب في عموم المحافظات.

يذكر أن الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات على تأمين مساعدات بشكل دوري للعوائل الأشد حاجة في عموم المحافظة.