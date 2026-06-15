مياه حماة تبدأ تأهيل محطة تحلية مياه الشرب في سلمية لرفع طاقتها اليومية 

حماة-سانا



بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، بالتعاون مع مؤسسة الآغاخان للتنمية، أعمال تأهيل وصيانة محطة التحلية الرئيسية في مدينة سلمية، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز استقرار مياه الشرب في المدينة.



وأوضح رئيس وحدة مياه سلمية المهندس شادي شاهين، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين‏، أن المحطة وُضعت في الاستثمار منذ عام 2016، وتوقفت عن العمل منذ ثلاثة أسابيع بسبب أعمال الصيانة.

وبيّن أنه تم تقييم وضع المحطة وتحديد بنود الصيانة المطلوبة، وتشمل معالجة أبراج طرد الغاز، وتنظيف ودهان أبراج الترسيب، وإصلاح محركات أبراج التدريب، ومعالجة بعض التسريبات، إضافة إلى تزويدها بمواد تشغيل وقطع غيار.





وأضاف شاهين أن المحطة تُعد داعماً أساسياً لمياه الشرب الواردة من محطة القنطرة، مشيراً إلى أن طاقتها الإنتاجية قبل الصيانة كانت تتراوح بين 600 و700 متر مكعب يومياً بسبب الأعطال المتكررة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجها إلى نحو 2000 متر مكعب يومياً بعد انتهاء أعمال الصيانة خلال الأسبوعين المقبلين، ما يسهم في تحسين ضخ المياه داخل المدينة وأطرافها.



من جهته، أوضح بسام إسماعيل من أهالي مدينة سلمية أنها تعاني حالياً تقنيناً شديداً في مياه الشرب، حيث يتم الضخ مرة كل خمسة أيام، ما يفرض أعباءً كبيرة على الأهالي الذين يأملون أن تسهم صيانة المحطة في تحسين واقع المياه وتقليص مدة التقنين.



يُذكر أن مدينة سلمية عانت خلال السنوات الماضية شحاً حاداً في مياه الشرب نتيجة ضعف وصولها إلى المنازل، قبل أن يشهد الوضع تحسناً مطلع العام الجاري مع تشغيل محطة الضخ الجديدة في القنطرة، التي تضم أربع مضخات عالية الاستطاعة وخزاناً بسعة 1000 متر مكعب.