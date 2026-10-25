مبادرات أهلية تعيد تأهيل مدرسة وآبار مياه في بلدة الصورة بريف درعا

درعا-سانا

أسهمت المبادرات الأهلية في بلدة الصورة بريف درعا الشرقي بإعادة تأهيل مرافق خدمية وتعليمية، استجابةً لزيادة أعداد السكان بعد التحرير، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية، وتلبية احتياجات الأهالي، ولا سيما في مجالي التعليم ومياه الشرب.

وأوضح رئيس بلدية الصورة، المهندس زاهر الحريري في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن المجتمع المحلي أنجز خلال الشهرين الماضيين ترميم ثانوية الصورة الرسمية، وتجهيز ثلاث آبار مياه وربطها على الخط الذهبي المعفى من التقنين، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي، وتخفيف الأعباء عن السكان.

وبيّن الحريري أن المجلس المحلي أمّن مؤخراً محولاً كهربائياً باستطاعة 100 كيلو فولت أمبير من شركة كهرباء درعا، فيما تكفّل المجتمع المحلي بتكاليف صب القواعد وحفر الخطوط اللازمة لتركيبه وربطه بالشبكة العامة للبلدة.

دعم التعليم والمياه

من جهته، أكد المدرس مراد الحريري، ممثلاً عن المجتمع المحلي، في تصريح مماثل، أن المبادرات الأهلية أسهمت في ترميم ثانوية الصورة وإعادة تأهيلها بالكامل، من خلال تنفيذ أعمال إنشائية وترميمية أعادت المدرسة إلى الخدمة واستقبال الطلاب، بعد أن كانت خارج الاستثمار.

ولفت الحريري إلى أن المجتمع المحلي، بالتعاون مع حملة «أبشري حوران»، حفر ثلاث آبار مياه جديدة وأكسى بئرين أخريين لتأمين مياه الشرب للأهالي، فيما قدمت المؤسسة العامة للمياه الأنابيب اللازمة لتشغيل الآبار.

ودعا الحريري الجهات المعنية في المحافظة إلى مراعاة الزيادة السكانية في البلدة، وتعزيز الدعم الخدمي والمؤسساتي، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من السكان تنتمي إلى عائلات محدودة الدخل تحتاج إلى مساندة مستمرة من مؤسسات الدولة، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية مع المبادرات الأهلية.

وتعكس هذه المبادرات دور العمل الأهلي والتكافل الاجتماعي في دعم الخدمات الأساسية، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق العامة، وتحسين الظروف المعيشية، بما يساعد على تلبية احتياجات السكان، وتعزيز الاستقرار في البلدة.