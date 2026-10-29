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النقل تمدد السماح بزيادة طن واحد على حمولة المحور الواحد للشاحنات حتى نهاية العام

DSC 9260 النقل تمدد السماح بزيادة طن واحد على حمولة المحور الواحد للشاحنات حتى نهاية العام
مبنى وزارة النقل السورية- دمشق- سانا

دمشق-سانا
 
أصدرت وزارة النقل قراراً بتمديد السماح بزيادة طن واحد على الوزن القائم للمحور الواحد للشاحنات، المثبت في رخصة سير المركبة، على ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة 60 طناً، وذلك حتى 31 كانون الأول 2026.

photo 2026 10 29 18 34 08 Copy النقل تمدد السماح بزيادة طن واحد على حمولة المحور الواحد للشاحنات حتى نهاية العام

وأوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد كسحة في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن القرار يهدف إلى مراعاة ظروف العاملين في قطاع النقل البري والشحن، ودعم استمرارية عمل أصحاب الشاحنات والسائقين في ظل الأعباء التي تواجههم، بما يسهم في الحفاظ على نشاط نقل البضائع، وتلبية احتياجات هذا القطاع.

وأكد كسحة أن استمرار العمل بهذا الإجراء يهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه حركة نقل البضائع، وتحقيق مرونة أكبر في عمليات النقل، بما يضمن انسيابية العمل واستمرار إيصال المواد إلى وجهاتها، مع الالتزام بالوزن الإجمالي المحدد في القرار.
 
ولفت كسحة إلى أن القرار يأتي استناداً إلى القرار رقم 526 الصادر بتاريخ 9 تموز 2026، المتضمن منح السيارات الشاحنة الناقلة لمادة القمح زيادة بنسبة 25 بالمئة على الحمولات المسموح بها، مشيراً إلى استمرار العمل بالسماح المحدد حتى نهاية العام الجاري.
 
وكانت مديرية تنظيم نقل البضائع أصدرت في 10 شباط الماضي، أمراً إدارياً يقضي باعتماد المحاور الفعلية المثبتة على رخصة سير المركبة، وعدم احتساب المحور الوهمي، والسماح بزيادة طن واحد على الوزن القائم لكل محور، شرط ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة 60 طناً.
 
وجاء الأمر الإداري حينها نظراً لقدم غالبية المركبات الشاحنة وارتفاع وزنها الفارغ، ولحين صدور قانون الاستبدال ومعالجة هذه المشكلة، بهدف تسهيل انسياب نقل البضائع وتجنب المعوقات والتأخير في وصولها إلى مقاصدها، وضمان سير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.

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