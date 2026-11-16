فعالية «بناة لا ضحايا» في دمشق تكرّم ناجين وناجيات من معتقلات النظام البائد

​ دمشق-سانا



نظّم «مجتمع نحن نستطيع»، اليوم الإثنين، في المكتبة الوطنية بدمشق، فعالية بعنوان «بناة لا ضحايا»، احتفاءً بالناجين والناجيات السوريين من معتقلات النظام البائد، وتقديراً لصمودهم وإرادتهم وتضحياتهم خلال سنوات الثورة، وتأكيداً على دورهم في بناء مستقبل سوريا.



وهدفت الفعالية إلى إبراز ما يمتلكه الناجون والناجيات من طاقات وطنية وخبرات إنسانية يمكن أن تسهم في مسيرة التعافي وإعادة البناء، بعيداً عن حصر دورهم في إطار الدعم المعنوي، كما شكّلت مساحة للاعتراف بتضحياتهم، وما جسّدوه من قيم الصمود والإرادة.

من الألم إلى صناعة الأمل والمستقبل

ألقى عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق، والمتطوع في «مجتمع نحن نستطيع»، باسل هيلم، كلمة المبادرة، سلّط فيها الضوء على دور الشعب السوري في تحقيق التحرير بإرادته وثباته، داعياً إلى التمسك بالعمل الجماعي، ومؤكداً أثر الكلمة الصادقة في تعزيز الإرادة ومواصلة العطاء وترك بصمة إيجابية في مسيرة البناء الوطني.



​وتخلل الفعالية توزيع دروع التكريم على عدد من الناجين والناجيات، والاستماع إلى شهاداتهم وتجاربهم الممتدة من الاعتقال إلى التحرير، وما رافقها من إسهامات في دعم مسيرة الثورة السورية.



​وفي تصريح لـ سانا، أوضحت مديرة المبادرة ومؤسسة الجمعية السورية الألمانية “نحن نستطيع” الدكتورة دانيا يعقوب، أن المبادرة تمثل عربون تقدير وفخر بالناجين والناجيات لما تحملوه من معاناة، مشيرةً إلى امتلاكهم رؤية نابعة من تجاربهم تؤهلهم لأداء دور محوري في المرحلة المقبلة، مقترحةً تشكيل مجلس استشاري من بينهم للمساهمة في رسم السياسات والرؤى الوطنية.

​شهادات حية تروي الرحلة من المعتقل إلى التحرير

​من جهته، اعتبر المعتقل السياسي السابق زكي العسلي أن الاعتقال كان وسام شرف على صدر كل حر طالب بالحرية والكرامة، لافتاً إلى أن التحرير تحقق بفضل صمود السوريين، ومعرباً عن تطلعه لأن يكون التكريم القادم على إنجازات ملموسة في إعادة إعمار الوطن.



​بدورها، أعربت منى عبود، والتي تعرضت للاعتقال أكثر من مرة، عن اعتزازها بهذا التكريم في وطنها، لما يمثله من تقدير لتضحيات الناجيات ودورهن في دعم الثورة حتى تحقيق النصر.



​من ناحيتها، أشارت الصيدلانية إيمان الصادق إلى أن الفعالية جمعتها بزميلات المعتقل بعد سنوات من الغياب، معتبرةً التكريم رمزاً للانتصار، ومشددةً على أن مسؤولية بناء دولة قوية تقع على عاتق الجميع في المرحلة المقبلة رغم التحديات.



​وتعكس استضافة المكتبة الوطنية لفعالية “بناة لا ضحايا” دورها كمؤسسة ثقافية تحتضن المبادرات المجتمعية والإنسانية، وتوفر مساحة للحوار وتكريم التجارب الملهمة، بما يدعم مسارات التعافي الوطني.