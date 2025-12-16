مقتطف من كلمة الرئيس الشرع خلال لقائه وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس في قصر الشعب بدمشق

المشفى الوطني في طرطوس يخصص عيادة للكشف عن سرطان الثدي مجاناً، ضمن فعاليات الشهر الوردي
تسهيلات جديدة في معبر جديدة يابوس تعزز حركة العبور بين سوريا ولبنان
وزير الإعلام يعرض رؤية سوريا الإعلامية بعد التحرير في مؤتمر TRT World 2025 في إسطنبول
آثار الدمار نتيجة الانفجار الذي وقع في حي المزة بدمشق
من حلب إلى معرض دمشق الدولي.. مشروع بصيغة عصرية مستدامة
