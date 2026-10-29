فتح طريق دير الزور – دمشق جزئياً أمام السيارات الصغيرة ونقل البضائع

دير الزور-سانا



أعلن قسم العمليات في فرع أمن الطرق بمحافظة دير الزور فتح طريق دير الزور – دمشق جزئياً، بما يسمح بعبور السيارات الصغيرة وسيارات نقل البضائع، وذلك بالتنسيق مع حواجز أمن البادية.



وأوضح قسم العمليات، في تعميم أصدره اليوم الخميس، أن تنظيم حركة السير على الطريق سيكون بفتحه باتجاه الذهاب لمدة نصف ساعة، ثم باتجاه الإياب لمدة نصف ساعة أيضاً، مع منع عبور حافلات البولمان والسرافيس التي تقل المسافرين، حفاظاً على سلامتهم.



وأشار قسم العمليات إلى أن طريق دير الزور – حلب سالك ضمن محافظة دير الزور، مع وجود كسر في جسري الخراط وخنميس ضمن محافظة الرقة.



وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، هطولات مطرية غزيرة ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.

