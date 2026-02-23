إعادة افتتاح فرع المصرف التجاري السوري في إدلب بعد توقف أكثر من عشر سنوات

إدلب-سانا

افتتح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، فرع المصرف التجاري السوري في مدينة إدلب، اليوم الإثنين، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الواقع المصرفي، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأكد عبد الرحمن في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المصرف يمثل محطة مهمة في مسار تحسين الخدمات المالية العامة للمواطنين، ويعكس حرص الإدارة المحلية على تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم حلول عملية تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ولفت عبد الرحمن إلى أن افتتاح المصرف يأتي في إطار جهود محافظة إدلب المستمرة لتطوير الخدمات الأساسية، وتسهيل المعاملات المالية والتجارية، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية، وتنشيط الأسواق المحلية، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر بيئة مصرفية أكثر كفاءة وأماناً، وتقرّب الخدمات المالية من أبناء المدينة والمناطق المحيطة بها.

بدوره، أوضح مدير المصرف التجاري السوري إياد بلال في تصريح مماثل، أن افتتاح فرع المصرف بالمحافظة كان نتيجة تضافر جهود المعنيين كافةً في وزارة المالية والمحافظة، منوهاً بأن افتتاح المصرف بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام، من شأنه تسهيل العمليات والخدمات المصرفية البحتة، مثل الحسابات الجارية والتحويلات المصرفية، وعمليات العلاقات الخارجية حيث أصبح بالإمكان فتح اعتمادات، وكفالات مصرفية، إضافة لعمليات الإقراض.

ولفت بلال إلى وجود منتجات أو خدمات مصرفية خاصة سيقدمها المصرف، تتناسب مع المناطق الجغرافية وطبيعة المحافظة، مشيراً إلى أن المصرف حالياً في طور عمليات ربط مع مديرية البريد، وبعض الشركات الخاصة، لتسهيل العمليات المالية واستلام الحوالات أو الرواتب من أقرب مركز بسهولة، وعدم حصرها بفروع ومكاتب المصرف التجاري.

وبيّن بلال أن فرع المصرف بإدلب سيبدأ فوراً بتقديم الخدمات المصرفية كافةً، مثل تحريك الحسابات الجارية، وتفعيل عمليات الإقراض والعمليات التسليفية والاعتمادات المستندية، وتصدير الكفالات والتسهيلات المصرفية المباشرة وغير المباشرة، إضافةً إلى بطاقات ورواتب المتقاعدين.

ويأتي افتتاح فرع المصرف التجاري بمحافظة إدلب في إطار تسهيل التعاملات المالية والتجارية، بما يضمن توفير بيئة مالية واقتصادية أكثر كفاءة، ويسهم في دعم وتنشيط الأسواق المحلية، إضافة إلى تسهيل عمليات استلام رواتب المواطنين المتقاعدين في المحافظة وريفها، وتخفيف عناء السفر والتنقل بين المحافظات.