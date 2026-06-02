كلاسيكو السلة السورية.. أهلي حلب والشبيبة في مواجهة مرتقبة ضمن “الفاينال 6”

حلب-سانا

سيكون عشاق كرة السلة السورية وجماهير مدينة حلب على موعد مساء اليوم الثلاثاء مع “كلاسيكو” مثير يجمع القطبين العريقين، أهلي حلب والشبيبة، وذلك ضمن منافسات إياب “الفاينال 6” من الدوري السوري للرجال.

ويدخل فريق أهلي حلب اللقاء على أرض صالة الشبهاء، وعينه على تحقيق الفوز لمواصلة عروضه القوية الأخيرة، مستفيداً من عودة اللاعبين المحليين إلى مستواهم المعهود، والتحاق المحترف الأمريكي الجديد زاك لوفتن بصفوف الفريق، مدعوماً بقاعدة جماهيرية غفيرة تشكل دائماً اللاعب رقم واحد في الصالة.

وفي المقابل، يدخل فريق الشبيبة المواجهة بحثاً عن استعادة بريقه السلوي المعهود، وتحقيق انتصار مدوٍّ يؤكد حضوره القوي في المنعطفات الكبرى، ورغبته في خلط الأوراق بروح عالية رغم الصعوبات التي واجهته هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تحمل هذه القمة الكلاسيكية وجبة سلوية دسمة للجمهور، وألا تحسم هوية الفائز فيها إلا مع الثواني الأخيرة، نظراً للخصوصية الكبيرة التي تتمتع بها لقاءات القطبين، وما تحمله دائماً من حماس وإثارة على أرض الملعب وفي المدرجات.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد حفلت بالإثارة والندية العالية حتى ثوانيها الأخيرة، قبل أن تحسم لمصلحة أهلي حلب بنتيجة (67-61) نقطة، وهو ما يعطي لقاء الإياب طابعاً ثأرياً وندياً مضاعفاً، حيث يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه، بينما يطمح الشبيبة لرد الدين وتعديل الكفة.