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اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا

0P3A4900 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في ختام ورشة العمل التخصصية التي نظمها المعهد العالي للقضاء بدمشق، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مركز الحوار السوري، تحت عنوان “جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص الفجوات إلى أولويات المعالجة”، بتحديد أولويات إصلاح المنظومة القضائية ووضع آليات عملية لتنفيذها.

0P3A4863 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا

وأكد المشاركون أهمية أن تسهم خطوات الإصلاح في تعزيز استقلال القضاء وكفاءته ونزاهته، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.

تقييم شامل لواقع المنظومة القضائية

أوضح نائب عميد المعهد ‏العالي للقضاء للشؤون الإدارية الدكتور سمير الجلول في تصريح لسانا أن مخرجات الورشة شملت تقييماً شاملاً لواقع المنظومة القضائية وتشخيص الفجوات التي تعيق تطويرها، ووضع معايير وآليات حديثة لإعادة بناء الجسم القضائي والإداري ما يعزز الكفاءة والنزاهة، إلى جانب تطوير البيئة المؤسسية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية وفعاليتها.

سمير الجلول اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا

وقال الجلول:” إن مسار الإصلاح المقترح يتضمن تحديد تدخلات عاجلة لمعالجة الاختلالات الملحة على المدى القصير، ورسم مسارات مرحلية على المدى المتوسط لضمان استدامة المعالجة، بالتوازي مع مراجعة البنى التشريعية والتنظيمية الناظمة للعمل القضائي بما يسهم في تعزيز فعالية التقاضي”.

وأشار الجلول إلى أن مخرجات الورشة أكدت أهمية تطوير آليات الرقابة والتفتيش القضائي، وترسيخ المعايير الأخلاقية والمهنية والنزاهة المؤسسية، فضلاً عن إرساء سياسات تعزز علاقة القضاء بالمجتمع وتيسر وصول المواطنين إلى العدالة، وبناء قنوات اتصال منتظمة بين المؤسسة القضائية والمجتمع المدني والجهات القانونية.

تعزيز كفاءة المنظومة القضائية واستقلاليتها

أضاف الجلول: “إن ترجمة هذه المخرجات إلى نتائج عملية تتطلب وضع إطار تنفيذي متكامل يحول التوصيات إلى خطط عمل محددة، بما يدعم تطوير أداء المؤسسات القضائية والإدارية ويعزز كفاءة المنظومة القضائية واستقلاليتها”.

0P3A4810 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا

وكانت ورشة عمل المعهد العالي للقضاء انطلقت صباح اليوم ‏في مبنى المعهد ‏بدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس والنائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، حيث ناقش المشاركون فيها سبل تطوير المنظومة القضائية وتعزيز ‏استقلاليتها وكفاءتها، بما يواكب متطلبات المرحلة ‏الراهنة‎.‎

وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة ‏العدل لإصلاح المنظومة القضائية وذلك لمناقشة ‏دراسة مستفيضة أُعدت من مركز الحوار ‏السوري على مدى عدة أشهر لرصد مشكلات ‏ومفاصل العمل القضائي، وتقديم رؤية مفصلة ‏لمعالجة الفجوات القائمة.‎

0P3A4780 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
0P3A4805 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
0P3A4818 2 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
0P3A4842 2 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
0P3A4903 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
ابراهيم الحسون 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
احمد القربي 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
عمار العاني 1 اختتام ورشة المعهد العالي للقضاء بتحديد أولويات الإصلاح القضائي في سوريا
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