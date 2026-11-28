حزم إغاثية وزعتها وزارة الطوارئ على عائلات متضررة من الاعتداءات الإسرائيلية في بلدة كويا تاريخ النشر: 2026/11/28 2:33 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 2:33 مساءً حزم إغاثية وزعتها إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ على العائلات المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية في بلدة كويا بريف درعا الغربي. مقتل 7 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تستعيد مدارس دير الزور جاهزيتها لاستقبال الطلاب وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يقدّم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية على درعا بين زيارتَي الرئيس الشرع إلى نيويورك 2025 – 2026.. ماذا حققت الدبلوماسية السورية؟ الأمن الداخلي في درعا يستعيد 16.800 كغ من الذهب المسروق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الاعتداءات الإسرائيليةبلدة كوياحزم إغاثيةدرعاوزارة الطوارئ السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار تقاريرسوريا والعالم منتدى دولي في إسطنبول يبحث متطلبات إعادة إعمار سوريا وفرص الاستثمار فيها دولي الصحة الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى دورا محلياتالقنيطرةالمحافظات الاحتلال الإسرائيلي يغلق طريق سد المنطرة بريف القنيطرة ويمنع عبور الأهالي