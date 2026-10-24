الوزير الويس: أدلة الطب الشرعي تعزز جودة الأحكام وتكشف مصير المفقودين

دمشق-سانا‏

أكد وزير العدل مظهر الويس أهمية وضع أدلة إجرائية وبروتوكولات واضحة للطب ‏الشرعي، بما يسهم في تعزيز جودة الأحكام القضائية وصون الحقوق، ولا سيما في ملف ‏الكشف عن مصير المفقودين.‏

وبين الويس في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن المؤتمر الطبي الشرعي ‏القضائي الثاني في سوريا، الذي اختُتمت أعماله في مدينة حلب، شهد على مدى ثلاثة أيام ‏نقاشات مهمة، ركزت على توسيع آفاق الحوار والتكامل بين المؤسستين القضائية ‏والطبية، وتعزيز التعاون الدولي مع منظمة الصليب الأحمر.‏

وقال: “حرصنا على عقد المؤتمر في حلب لتوسيع آفاق الحوار والتكامل بين المؤسستين ‏القضائية والطبية، وتعزيز التعاون الدولي مع منظمة الصليب الأحمر، بما يضمن صيانة ‏حقوق المواطن وتطوير المسؤولية القانونية الطبية”.‏

وأضاف: “نواصل العمل لتعزيز دور العدالة ومواكبة التطورات في هذه المرحلة ‏الحساسة، ولا سيما في ملف الكشف عن مصير المفقودين، ووضع أدلة إجرائية ‏وبروتوكولات واضحة للطب الشرعي تعزز جودة الأحكام القضائية وتحمي الحقوق”.‏

واختتمت في مدينة حلب أمس الجمعة فعاليات المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني، ‏الذي ناقش على مدى ثلاثة أيام، المسؤولية المهنية للطبيب الشرعي، وتكامل الخبرة الطبية ‏مع القضاء في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات، بمشاركة قضاة وأطباء شرعيين ‏وممثلين عن وزارات الصحة والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية ‏للمفقودين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.‏

ويندرج المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الطب الشرعي في ‌‏سوريا ‏وتوحيدها، وتعزيز التكامل بين الخبرة الطبية والعمل القضائي، وتحديث ‌‏أساليب توثيق ‏الأدلة وحفظها، بما يسهم في رفع موثوقية التقارير الطبية الشرعية، ‌‏ودعم إجراءات ‏التحقيق، وتحديد هويات المفقودين وكشف مصيرهم، مع ضمان حفظ ‌‏حقوق الضحايا ‏وذويهم.‏