كابول-سانا

قُتل 7 طلاب وأُصيب نحو 100 آخرين، اليوم السبت، جراء انفجار وقع بالقرب من مدرسة في ولاية كونار شرقي أفغانستان، وفق حصيلة أولية أعلنتها وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية.

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية عن المتحدث باسم الوزارة مفتي عبد المتين قانع قوله في بيان: إن الانفجار وقع صباحاً في منطقة أنديرسير التابعة لمركز ولاية كونار، معرباً عن أسف الوزارة لسقوط ضحايا في صفوف الطلاب.

وأوضح قانع أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن انفجار مخزن للمواد المتفجرة المستخدمة في أعمال التعدين، يقع بجوار المدرسة.

وكان انفجار استهدف مركزاً تعليمياً في حي دشت برتشي بالعاصمة الأفغانية كابول في الـ17 من آب الماضي، ما أسفر عن إصابة 42 طفلاً على الأقل تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عاماً.