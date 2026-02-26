هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أغزرها 75 مم في دريكيش بطرطوس

محافظات-سانا

شهدت معظم المحافظات السورية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت أعلاها في مدينة دريكيش بمحافظة طرطوس بواقع 75 مم.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

محافظة طرطوس:

سجلت دريكيش 75مم، القدموس 74 مم، الشيخ بدر 61.5 مم، مشتى الحلو 30 مم، صافيتا 26.5 مم، حمام واصل 38.5 مم، الصفصافة 18 مم، طرطوس 30 مم، وبانياس 16 مم.

محافظة حماة:

سجلت وادي العيون 69 مم، عين حلاقيم 65 مم، الرصافة 62 مم، مصياف 54 مم، ربعو 25 مم ، الحميري 10.5 مم، حر بنفسه 6 مم، محردة 7.5 مم ، كفر زيتا 12.6 مم ، حماه 8 مم، صوران 8.5 مم ، السلمية 5 مم، الصبورة 8 مم ، السعن 8.2 مم، عقيربات 4 مم.

وفي منطقة الغاب، بلغت الهطولات المطرية في شطحة 57 مم، وعين الكروم 42 مم، والكريم 7 مم، وأفاميا 11 مم، والسقيلبية 11مم.

محافظة اللاذقية:

صلنفة 39.4 مم، كسب 24 مم، قسطل معاف 9 مم، المزيرعة 35 مم، ربيعة 14مم، القرداحة 16 مم، الحفة 35 مم، القطيلبية 32.5 مم، وادي قنديل 20 مم، جبلة حميميم 21.5 مم، بوقا 10مم، البهلولية19 مم، اللاذقية 8.5 مم.

محافظة إدلب:

بداما 38 مم، جسر الشغور 18.6مم، دركوش 13.5 مم،أرمناز 19 مم، كفر تخاريم 34 مم، إحسم 23.5مم، محمبل 17 مم، حارم 16.5مم، إدلب 22 مم، أريحا 19مم، البارة 20 مم، سرمدا 17.4 مم، المعرة 5.7 مم، إيبلا 7.2 مم، خان شيخون 10 مم، سراقب 8.3 مم، أبو الظهور 2.3 مم.

محافظة حمص:

سجلت مرمريتا 35 مم، الناصرة 33 مم، شين 25 مم، قلعة الحصن 32 مم، العريضة 24 مم، تلكلخ 17 مم، تل دو 9مم، حمص 2 مم، الرستن 4.2 مم، المخرم 1.5 مم، القصير 1.4 مم.

محافظة حلب:

عفرين 21 مم، حلب 8 مم، حلب-المطار 12.4 مم، جرابلس 12 مم، الباب 8 مم، منبج 11مم، السفيرة 5 مم، خناصر 2 مم، مسكنة 2 مم.

محافظتي دمشق وريفها:

سجلت الحرمون 10 مم، الزبداني 6.5 مم، سرغايا 6 مم، مضايا 3.5 مم، ميسلون 2 مم، منين5.8 مم، التل 4.2 مم، القطيفة 0.5 مم، دوار البيطرة 0.5 مم.

محافظة القنيطرة:

بلغت الهطولات في حضر10 مم، والقنيطرة 10 مم، ونبع الصخر 5 مم.

محافظة الرقة:

سجلت تل أبيض 5 مم ، بئر محيسن 1 مم، الرقة 4 مم ، المنصورة 1مم.

وكانت وزارة الزراعة السورية حذرت من موجة الصقيع التي بدأت فجر اليوم الخميس، وتستمر حتى الأحد القادم، داعية المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الأضرار المحتملة على محاصيلهم.