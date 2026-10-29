وفاة مدنيَّين وإصابة آخرين بحادث سير على طريق درعا – خربة غزالة

درعا-سانا

توفي مدنيان وأُصيب أربعة آخرون بينهم طفل اليوم الأربعاء، جراء حادث سير ناجم عن تصادم سيارتين على طريق درعا – خربة غزالة.

وأوضح مدير مركز المحطة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا ياسر البكري في تصريح لـ سانا أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث حيث عملت على إسعاف أحد المصابين إلى مشفى درعا الوطني، وإزالة آثار الحادث وتأمين الموقع أمام حركة المرور، في حين تم إسعاف الباقين عن طريق سيارة تابعة لمنظومة الإسعاف السريع في مديرية الصحة.

من جانبها ذكرت مديرية الصحة في درعا عبر صفحتها على فيسبوك، أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة وأربعة مصابين، بينهم طفل وُصفت حالته بالمستقرة، مشيرةً إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في قسم الإسعاف والطوارئ بالهيئة العامة لمشفى درعا الوطني.

وأصيب الأحد الماضي 31 شخصاً جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً على أوتوستراد درعا – دمشق.