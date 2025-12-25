وزارة الزراعة تنظم احتفالاً مركزياً غداً في ريف اللاذقية بمناسبة عيد الشجرة

اللاذقية-سانا

بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشجرة، وتحت شعار “غابتنا ملحمة سطرتها تضحيات أبطالنا”، تنظم وزارة الزراعة غداً الخميس احتفالاً مركزياً، في موقع بيت حليبية بريف محافظة اللاذقية.

ويتضمن الاحتفال حملة تشجير تشمل زراعة 5 آلاف غرسة حراجية متنوعة ضمن مساحة تبلغ 10 هكتارات بالموقع المذكور، وتشمل الخرنوب والغار النبيل والصنوبر الثمري، بما يتلاءم مع الظروف البيئية للمنطقة.

واطّلع وزير الزراعة أمجد بدر اليوم على التحضيرات النهائية لموقع الاحتفالية، وثمّن الجهود التي بذلها العاملون في المؤسسات الزراعية بالمحافظة في استكمال التجهيزات اللازمة للموقع واستكمال بقية التحضيرات.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت في الـ 21 من شهر كانون الأول الجاري، حملة “غرسة وطن” على طريق مطار دمشق الدولي لزراعة 5900 غرسة، على مساحة 25 هكتاراً، تشمل أنواع الغراس الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والطرفاء، والأكاسيا، والسيانوفيلا، والعفص، والنخيل المروحي، والفلفل الكاذب، والأزدرخت، والسرو.