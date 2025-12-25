وزارة الزراعة تنظم احتفالاً مركزياً غداً في ريف اللاذقية بمناسبة عيد الشجرة

IMG 20251224 222110 155 وزارة الزراعة تنظم احتفالاً مركزياً غداً في ريف اللاذقية بمناسبة عيد الشجرة

اللاذقية-سانا

بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشجرة، وتحت شعار “غابتنا ملحمة سطرتها تضحيات أبطالنا”، تنظم وزارة الزراعة غداً الخميس احتفالاً مركزياً، في موقع بيت حليبية بريف محافظة اللاذقية.

ويتضمن الاحتفال حملة تشجير تشمل زراعة 5 آلاف غرسة حراجية متنوعة ضمن مساحة تبلغ 10 هكتارات بالموقع المذكور، وتشمل الخرنوب والغار النبيل والصنوبر الثمري، بما يتلاءم مع الظروف البيئية للمنطقة.

IMG 20251224 222110 474 وزارة الزراعة تنظم احتفالاً مركزياً غداً في ريف اللاذقية بمناسبة عيد الشجرة

واطّلع وزير الزراعة أمجد بدر اليوم على التحضيرات النهائية لموقع الاحتفالية، وثمّن الجهود التي بذلها العاملون في المؤسسات الزراعية بالمحافظة في استكمال التجهيزات اللازمة للموقع واستكمال بقية التحضيرات.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت في الـ 21 من شهر كانون الأول الجاري، حملة “غرسة وطن” على طريق مطار دمشق الدولي لزراعة 5900 غرسة، على مساحة 25 هكتاراً، تشمل أنواع الغراس الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والطرفاء، والأكاسيا، والسيانوفيلا، والعفص، والنخيل المروحي، والفلفل الكاذب، والأزدرخت، والسرو.

IMG 20251224 222109 787 وزارة الزراعة تنظم احتفالاً مركزياً غداً في ريف اللاذقية بمناسبة عيد الشجرة

وتحتفي سوريا بعيد الشجرة يوم الخميس الأخير من شهر كانون الأول من كل عام، حيث تُنظم حملات تشجير واسعة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي، ويُعدّ هذا اليوم مناسبة وطنية سنوية لغرس الأشجار والمساهمة في حماية البيئة.

الدفاع المدني السوري يطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية- فيديو
تشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق في طرطوس
تكريم ثمانين حافظاً لكتاب الله في مسجد الدرة بمدينة عربين بريف دمشق
وزير الداخلية: القبض على المجرمين نمير الأسد وقصي إبراهيم ضربة لمحاولات زرع الفتنة في الساحل
إزالة الألغام في جبل الأكراد تمهّد لعودة الأهالي وإنعاش الزراعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك