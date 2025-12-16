كهرباء ريف دمشق توضح أسباب الأعطال على الشبكة

ريف دمشق-سانا

أوضحت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أن الأحمال الكهربائية الزائدة والاستجرار غير المشروع وحالات سرقة الكابلات والمحولات، تُعد من الأسباب الرئيسة لتعرض الشبكة الكهربائية لأعطال جسيمة، وخروج عدد من المراكز عن الخدمة.

وبينت الشركة في منشورها على الفيسبوك أنه خلال الفترة الماضية، سجلت الشركة تعطل نحو 30 محولة كهربائية نتيجة الأحمال الزائدة والاعتداءات المتكررة على الشبكة، ما أدى لازدياد الأعطال الطارئة.

وأشارت الشركة إلى أنه عند قص الأكبال بهدف السرقة، يؤدي ذلك عند عودة التيار الكهربائي إلى حدوث انفجارات وانصهار للكابل تحت الأرض، ويشكّل خطراً على السلامة العامة ويتسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن عدد من المشتركين.

كما أكدت الشركة بمنشورها أن التعديات على الشبكة لا تقتصر أضرارها على التجهيزات الكهربائية فحسب، بل تنعكس سلباً على استقرار التغذية وسلامة المواطنين، وتستنزف الجهود والإمكانات الفنية التي تُوجَّه أساساً لتحسين الخدمة ومعالجة الأعطال.

ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حماية الممتلكات العامة، والإبلاغ عن أي حالات عبث أو سرقة، لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وضمان السلامة العامة للجميع.

وتؤكد الشركة باستمرار أن العمل متواصل لتعزيز وثوقية الشبكة في المنطقة، والتعامل الفوري مع أي أضرار طارئة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.