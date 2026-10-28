مسافرون وسائقو حافلات أردنية يؤكدون انسيابية العبور في منفذ نصيب بعد توقف مؤقت

درعا-سانا

عادت حركة المسافرين والشاحنات التجارية عبر منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى طبيعتها، صباح اليوم الأربعاء، عقب إغلاق مؤقت استمر يوماً واحداً بسبب التطورات الميدانية في محافظة درعا، وسط تأكيدات من مسافرين وسائقي حافلات أردنية سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في المنفذ، فاتح صبيح، لـ سانا: إن إدارة المنفذ اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عبور المسافرين وسائقي الشاحنات والحد من الازدحام، مضيفاً أنها استنفرت كوادرها لتقديم الخدمات اللازمة وتيسير حركة الشاحنات التجارية وقوافل الترانزيت.

وأعرب سائق الحافلة الأردنية عماد الظاهر عن ارتياحه لسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً أنه لم يواجه عراقيل خلال العبور، وأن العاملين في صالتَي الجوازات والتفتيش قدموا التسهيلات اللازمة.

بدوره، أشار محمود الرشايدة إلى أن إجراءات الدخول إلى سوريا تسير بيسر، لافتاً إلى أنه لم يواجه تأخيراً أو عرقلة خلال عبوره المنفذ، وأن العاملين قدموا التسهيلات اللازمة وتعاملوا مع المسافرين بصورة جيدة.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أغلقت منفذ نصيب الحدودي، أمس الثلاثاء، على خلفية القصف الأردني الذي استهدف مناطق في ريف درعا، وأسفر عن سقوط ضحايا، قبل أن تعلن صباح اليوم عودة حركة المسافرين والتجارة عبر المنفذ إلى طبيعتها.