محافظة دمشق تطلق مسابقة ثقافية عن دمشق لموظفي الدوائر الحكومية

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق، عبر دائرة تنمية القيم، إطلاق مسابقة ثقافية حول مدينة دمشق، مخصصة لموظفي الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الوعي بتاريخ المدينة وإرثها الثقافي والحضاري.

وأوضحت المحافظة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المسابقة تتضمن 30 سؤالاً تتمحور حول تاريخ دمشق ومعالمها وإسهاماتها الحضارية، مشيرةً إلى أن انطلاق المسابقة سيكون يوم غد الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، ومدتها ثلاثون دقيقة فقط، حيث يُغلق رابط المشاركة تلقائياً بانتهاء الوقت المحدد.

وبيّنت المحافظة أنه سيتم توزيع جوائز مالية على الفائزين، حيث ينال الفائز بالمركز الأول مبلغ مليون ليرة سورية، والمركز الثاني 750 ألف ليرة، والمركز الثالث 500 ألف ليرة، فيما يحصل الفائزون من المركز الرابع وحتى العاشر على 250 ألف ليرة لكل منهم.

ودعت المحافظة الراغبين بالمشاركة إلى الدخول إلى الرابط خلال الوقت المحدد.

