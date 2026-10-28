وصول أول رحلة لـ”طيران السلام” العُمانية إلى مطار ‏دمشق الدولي قادمة من مسقط

دمشق-سانا

وصلت اليوم الأربعاء أول رحلة جوية لشركة “طيران ‏السلام” العُمانية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مدينة ‏مسقط، إيذاناً ببدء الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة ‏بين دمشق ومسقط، بواقع رحلتين أسبوعياً في المرحلة ‏الأولى‎.‎

وأوضح مدير الاتصال الحكومي والتعاون الدولي في ‏الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، رأفت كنّو، ‏في تصريح لـ سانا، أن استقبال أول رحلة لشركة “طيران ‏السلام” القادمة من مسقط إلى دمشق، يُعد أول رحلة ‏جوية بخط مباشر بين سلطنة عُمان وسوريا، لافتاً إلى أن ‏الرحلات ستكون مبدئياً بين مسقط ودمشق‎.‎

وأكد كنّو أن الهيئة ترحب بجميع شركات النقل الوطنية ‏في سلطنة عُمان لتشغيل رحلاتها إلى دمشق أو إلى ‏مطارات أخرى، كمطار حلب ومطار دير الزور، مشيراً ‏إلى الاستعداد لدعم أي شركة طيران ترغب في تفعيل ‏الجسور الجوية مع سوريا، بعد الانقطاع الذي استمر نحو ‌‏14 عاماً بسبب ممارسات النظام البائد‎.‎

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

من جانبه، أوضح سفير سلطنة عُمان لدى سوريا، فيصل ‏بن عمر بن سعيد المرهون، أن استئناف الرحلات الجوية ‏المباشرة بين دمشق ومسقط يُعد خطوة أولى من نوعها، ‏وخطوة مهمة لعودة الرحلات المباشرة إلى العاصمة ‏العُمانية مسقط، مشيراً إلى أهمية هذه الرحلات في تعزيز ‏التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط الحركة السياحية، ‏وتسهيل حركة السفر للمواطنين والمسافرين‎.‎

ولفت المرهون إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة ‏بشكل فعال في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ‏وفتح آفاق جديدة للتواصل والتبادل الاقتصادي والسياحي‎.‎

بدوره، بين المدير الإقليمي للمبيعات الدولية في شركة ‌‏”طيران السلام”، وحيد بن إبراهيم البلوشي، أن الشركة ‏ستبدأ بتسيير رحلتين أسبوعياً، معرباً عن أمله في زيادة ‏الطلب، بما يتيح زيادة عدد الرحلات بين مسقط ودمشق‎.‎

وأشار البلوشي إلى تطلع الشركة للتوسع وزيادة عدد ‏الرحلات بعد التحقق من امتلاء الرحلتين، لافتاً إلى ‏إمكانية توسيع شبكة خطوط الشركة في سوريا لتشمل ‏مطارات أخرى، مع التركيز حالياً على دمشق‎.‎

وكان وفد من شركة طيران السلام العُمانية قد أجرى في ‏الـ28 من أيلول ‏الماضي جولة ميدانية في مطار ‌‏دمشق ‏الدولي للاطلاع على إجراءات العمل ‏المتبعة في المطار، ‏والوقوف على ‌‏الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بعمل ‌‏الشركة لبدء ‏تشغيل رحلات بين ‏سوريا وسلطنة عُمان، ‏بما يسهم في تعزيز ‌‏الربط الجوي بين البلدين.‏