تنفيذي درعا يحدد أجور حصاد محصولي القمح والشعير

درعا-سانا

حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا اليوم الخميس، أجور حصاد محصولي القمح والشعير وذلك حرصاً على تنظيم الأعمال الزراعية، وبما يحقق العدالة ويواكب متطلبات الموسم الزراعي.

وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، أن حصاد الدونم الواحد من محصول الشعير المزروع بعلاً مع نواتج /تبن/ 800 ليرة سورية جديدة، وبدون نواتج 650 ليرة سورية جديدة، في حين تم تحديد أجور حصاد محصول القمح المروي مع نواتج 1200 ليرة، وبدون نواتج 1000 ليرة سورية، والبعل مع نواتج 900 ليرة، وبدون نواتج 750 ليرة سورية.

رئيس اتحاد فلاحي درعا فؤاد الحريري ذكر بتصريح لسانا أن أجور الحصاد المعتمدة لاقت ارتياحاً لدى الفلاحين، وأسهمت في تحقيق العدالة للفلاح وأصحاب الحصادات الذين يعانون من ارتفاع أجور الصيانة والمحروقات.

وأكد ضرورة إيجاد آلية تلزم أصحاب الحصادات بالأسعار المعتمدة ومنع أي حالة زيادة تحت طائلة العقوبة.

وبدأت مؤخراً أعمال حصاد محصولي القمح والشعير في عموم درعا، وتصل تقديرات الإنتاج للشعير لحدود 30 ألف طن، وللقمح نحو 100 ألف طن، في حين تبلغ المساحة المزروعة بمحصول الشعير هذا الموسم 35721 هكتاراً، وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي 10584 هكتاراً، والمساحة المزروعة بالقمح البعل 78059 هكتاراً وفق اتحاد الفلاحين بدرعا.