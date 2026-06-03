الشركة العامة لمياه الشرب ومنظمة ADRA تواصلان تنفيذ مشروعات لتحسين المياه بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، ومنظمة “ADRA”، تنفيذ مشروعات تحسين شبكات المياه في ريف دمشق، بهدف رفع كفاءة التزويد وتأمين مياه الشرب للأهالي.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت مدّ خطوط مياه بطول 2000 متر في منطقة “سيدي مقداد” خلف وحدة المياه القديمة باستخدام قساطل بأقطار 110 و90 و75 مم، إضافة إلى تنفيذ خط بطول 410 أمتار في بيت سحم عند دوار الجمل.

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات الفنية التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أنهت أعمال خط معمل الزجاج، ليصل عدد المستفيدين من هذه المشروعات إلى نحو 35 ألف شخص.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، نفذت الشهر الماضي أعمال مشروع تأهيل الآبار في مركز ضخ العقدة الثامنة بصحنايا بريف دمشق، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف تعزيز استقرار منظومة المياه، وتحسين واقع التزويد المائي في المنطقة.

وتعد “‏ADRA “منظمة دولية غير حكومية، مقرها الرئيسي في ولاية ماريلاند الأمريكية، تأسست عام 1956، وتنفذ برامج إغاثة وتنمية في أكثر من 120 دولة، وتنشط في سوريا منذ سنوات عبر مشاريع إغاثية وتنموية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم سبل العيش، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وخصوصاً في المناطق المتضررة.